防爆發本土屈公病 疾管署籲天氣轉晴落實「巡、倒、清、刷」

2025/08/07 15:52

我國疾管署將中國廣東的屈公病旅遊疫情建議等級調升至第二級「警示」。（資料照，記者林惠琴攝）

我國疾管署將中國廣東的屈公病旅遊疫情建議等級調升至第二級「警示」。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（7日）公布今年首例屈公病的中國移入案件，為居住中部的40多歲本國籍女性，雖然研判本土傳播風險低，但仍提醒本週各地天氣陸續轉晴，民眾應針對住家內外環境加強整頓，清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，降低屈公病等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。

疾管署表示，因應中國廣東屈公病疫情發展，已全面強化國際及小三通港埠的入境發燒篩檢及防疫衛教，並持續進行機上旅遊防疫衛教；針對自中國廣東入境且有疑似症狀者，加強執行TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）風險評估、採檢、衛教及發放防蚊液等檢疫措施，及時掌握高風險個案並於入境後進行健康追蹤關懷。

此外，疾管署呼籲相關旅行業、導遊領隊及航空公司配合宣導，提升民眾對前往屈公病流行地區的風險警覺及自我防護意識，建議應穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可含敵避、派卡瑞丁或伊默克成分防蚊液，並居住在設有紗窗紗門的住所等。

疾管署說明，屈公病由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎，特別是手腳的小關節、手腕和腳踝，還有頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。新生兒、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易併發重症之風險族群。

