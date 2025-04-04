健康網》徐亨自曝曾有腦瘤 勿忘腦瘤8症狀

徐亨近日自承有腦瘤，因就醫服藥關係而身材走樣。（翻攝自臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深藝人徐亨在今（4）日凌晨發文指出，他因動過腦瘤手術且服用藥物導致身材走樣；同時證實自己已經離婚。三軍總醫院衛教資料說明，若疑似有腦瘤，可能會遇上8大症狀，包含頭痛、噁心、嘔吐、說話方式改變等；若在早晨時頭痛特別嚴重，需有警覺心。

據報導，徐亨曾經商失敗，近年努力還債。且因為與前妻個性不合而離婚。徐亨在臉書說明，過去曾因壓力過大爆瘦，因為暈倒送醫，診斷發現有腦瘤引發水腦症。住院開刀後，仍需要復健。「因為腦腫瘤是良性，現在二邊耳嗚很嚴重，右邊的耳更是己經聽不太清楚，只剩左耳較清楚，目前一切也只能和平共存。」

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徐亨過去是家喻戶曉的本土劇男星，然曾因為經商失敗，欠下大筆債務，現正努力還債。（翻攝自YouTube）

三軍總醫院衛教資料說明，造成腦瘤原因不明，一般並無法解釋為什麼病人得腦瘤。腦瘤是不會傳染的。雖然可以發生在任何年齡，但研究顯示最常發生在兩個年齡層：3到12歲之間；或是40到70歲之間。

根據大群病人研究，已找出某些增加腦瘤發生機會的危險因素；例如部分工作的從業人員，腦瘤發生率特別高。病毒是可能的因素之一。另外因為腦瘤有時發生在同一家庭的幾個成員內，所以也有研究探討遺傳是否是一個原因。在大多數的案例中，腦瘤患者無明顯的危險因素。該疾病可能是好幾個因素一起作用的結果。

腦瘤分良性與惡性。良性腦瘤不含癌細胞，通常這些腫瘤可被移除。良性腦瘤不容易復發，有清楚界線。雖然良性腦瘤不會侵犯到鄰近組織，但可能壓迫到腦組織的敏感區域並造成症狀。

惡性腦瘤包含癌細胞，影響生命功能並且致命性高。惡性腦瘤生長快速，並侵犯周圍組織，腫塊會伸出根並植入健康腦細織。有些惡性腫瘤周圍清楚且沒有「根」，具有外囊。當一良性腫瘤位於腦部的生命功能區域並影響到生命功能，即使它不含癌細胞，臨床上應被視為惡性的。

有部份腦瘤，病理科醫師依照在顯微鏡下細胞的形態而訂定細胞分化等級，把腦瘤從低度（第一級）至高度（第四級）加以分級，惡性腫瘤等級是三與四。

三軍總醫院表示，腦瘤常發生的症狀有：

●頭痛（早晨特別痛）

●走路不協調

●抽搐

●眼球運動不正常或視力改變

●噁心、嘔吐

●記憶力或人格改變

●手、腳無力或感覺尚失

●說話能力改變

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