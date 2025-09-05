自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

悄無聲息的死神！無症狀心臟病5現象需注意

2025/09/05 16:37

許多心臟病發作症狀不明顯，這類情況被稱為無症狀心臟病；胸口不舒服是無症狀心臟病發作現象之一。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

許多心臟病發作症狀不明顯，這類情況被稱為無症狀心臟病;胸口不舒服是無症狀心臟病發作現象之一。示意圖,圖中人物與新聞無關。(圖取自shutterstock)

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕心臟病發作通常被認為是會出現明顯異常的突發事件，例如突發胸痛、出汗等。但實際上許多心臟病發作症狀不明顯，如同悄無聲息發生，這類情況被稱為無症狀心臟病（Silent heart attack）。美國疾病管制與預防中心的數據顯示，大約五分之一心臟病是無症狀心臟病，所幸注意6個微小現象，有助於確認自己是否患有無症狀心臟病。

根據印度時報（TOI）報導，第一個現象是異常疲勞。這類疲勞不會隨著休息而消失，而且比普通疲勞感更強烈。這種疲勞感來得突然，而且與日常活動不成比例。當出現這種疲勞感時，絕對不容忽視，尤其是伴隨其他不適症狀時。

第二個現象是胸部不舒服。無症狀心臟病發作可能令人感覺胸口有壓迫感、沉重感或脹痛感。很多人因只是不舒服，沒感到劇烈疼痛，而沒有在意或重視。

第三個現象是做簡單事情時呼吸困難。即使在步行、爬樓梯等輕微活動中，呼吸也會變得困難。這是因為心臟難以有效泵血，肺部承受巨大壓力。若突然出現呼吸困難現象，就需注意是否患有無症狀心臟病。

第四個現象是意外出汗和頭暈。冷汗或突發性頭暈通常被認為是壓力或脫水症狀。但若這些症狀出現時無明顯原因，就可能預示著無症狀心臟病發作。身體過度出汗，是為了應對重要器官供血減少的情況。

第五個現象是意外地方出現疼痛。無症狀心臟病發作時疼痛部位並不總是符合預期，不適感可能出現在胸部以外部位，例如背部、頸部、下巴、手臂。疼痛可能因持續時間短暫，或被誤認為肌肉僵硬而被忽略。

無症狀心臟病發作，會增加未來嚴重心臟病發作和長期心臟衰竭風險。越早發現隱藏症狀，就越有可能減少損害並預防進一步的併發症。

