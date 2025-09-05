自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

高雄公費肺癌篩檢 3年揪出逾400病例

2025/09/05 16:45

高雄公費肺癌篩檢3年揪出逾400病例。（高市衛生局提供）

高雄公費肺癌篩檢3年揪出逾400病例。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市自3年前推動公費肺癌篩檢，截至今年7月底已有3萬6423位市民接受篩檢，找出431個肺癌個案，其中早期肺癌（第0至第1期）檢出率達7成，凸顯早期篩檢對提升治癒率，降低死亡率的重要性。

衛生局表示，目前轄內有27家肺癌篩檢醫院，提供市民便利篩檢服務，透過醫院獎勵計畫、鼓勵診所轉介，激發醫療院所篩檢的動能，配合婦女節推出女性健康專案，提升女性受檢率。

此外，為落實健康平權，避免醫療資源集中都會區，地域差異影響篩檢意願，針對茄萣、彌陀、永安、梓官、旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、內門、田寮、茂林、桃源、那瑪夏等14個偏遠及醫療不足地區，以各區衛生所為平台建置「綠色通道」，專案鏈結可提供篩檢服務的醫療院所進行檢查與後續追蹤，有效提升檢查便利性，統計經衛生所轉介肺癌篩檢人數從2022年134人，大幅提升至2024年1050人。

張姓市民表示，母親平時不吸菸，生活作息正常，母親的兄弟姊妹曾罹患肺癌，偶然機會在社區活動看到公費肺癌篩檢宣傳單，符合公費篩檢資格，經衛生所轉介到醫院接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，意外發現肺部有微小病灶，進一步檢查確診為第一期肺腺癌，所幸及早發現，接受微創手術順利康復，目前定期追蹤，生活品質未受影響。

衛生局強調，肺癌的可怕不在於它的發生，而是它的「沉默」，多數患者在毫無症狀的情況下，錯失治療黃金期，目前高雄市27家肺癌篩檢醫院，呼籲市民尤其符合篩檢年齡、有吸菸史、家族病史或長期暴露於二手菸、油煙等環境污染者，應定期接受肺癌篩檢。

