健康網》胖小腹恐害全身痠痛！ 醫：多運動是改善關鍵

醫師指出，有研究發現，人體腹部脂肪越多，身上慢性痠痛的部位就越多；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腰圍越來越寬小心了！肚子裡的脂肪不只會讓褲頭變緊，還可能和你身上的慢性痠痛有關！恆新復健科診所醫師王思恒發文指出，有研究發現，人體腹部脂肪越多，身上慢性痠痛的部位就越多。應該循序漸進地運動，從輕鬆溫和的運動，慢慢推進到高強度大重量的訓練，才能從痠痛的惡性循環中跳脫出來。

脂肪2類型 內臟脂肪危害大

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」中發文指出，最新一項來自英國生物樣本庫（UK Biobank）的大型研究，刊登於《regional anesthesia and pain medicine》期刊，顯示肚子裡的脂肪可能和慢性痠痛有關，研究團隊利用MRI磁振造影精密量測腹部脂肪，包括兩種脂肪：

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●內臟脂肪：藏在器官周圍，是公認對健康危害最大的壞脂肪。

●皮下脂肪：在皮膚下，雖然也煩人，但相對沒那麼邪惡。

脂肪越多越痠痛 女性更明顯

接著他們比對32409位中年男女的慢性肌肉骨骼疼痛部位，包括：頸部、肩膀、背部、髖關節、膝蓋。或者是全身都痛。研究發現，不論男女，腹部脂肪越多，身上慢性痠痛的部位就越多。而這個關聯，在女性身上更明顯。

王思恒說明，原因可能與2點有關，物理壓力，體重越重，關節與筋膜承受的重量就越多。例如膝蓋退化、足底筋膜炎，都與體重密切相關；慢性發炎，腹部肥胖者身體疼痛的機率也提高，這是因為儲藏於內臟周圍的脂肪會造慢性發炎，損害全身器官。所以即使是不承受體重的關節如手肘、肩膀、手指，也常因為肥胖而疼痛。

醫師建議，對抗痠痛應該多運動，不僅保護軟骨、筋膜不受發炎物質的損害。還能強健肌肉，鍛鍊身體的抗壓性；圖為情境照。（圖取自freepik）

減肥強筋健骨 改善痠痛關鍵

要改善痠痛情形，他認為有2大重點：

●減肥治百病：體重控制好，超級多健康問題都會跟著改善。無論用飲食、運動或藥物手術，把體重控制好就對了。

●多動才不會痠痛：「運動太多，勞動太多才會痠痛」是天大的誤會！臨床上常看到，整天坐著不動的人抱怨全身痠、或是活動一下就閃到腰，這不是因為用太多，而是「根本沒在用」。

王思恒強調，運動是對抗慢性發炎的關鍵，能保護軟骨、筋膜不受發炎物質的損害。還能強健肌肉，鍛鍊身體的抗壓性，讓人不會走一點路就鐵腿。

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