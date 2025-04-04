自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》胖小腹恐害全身痠痛！ 醫：多運動是改善關鍵

2025/04/04 12:34

醫師指出，有研究發現，人體腹部脂肪越多，身上慢性痠痛的部位就越多；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，有研究發現，人體腹部脂肪越多，身上慢性痠痛的部位就越多；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腰圍越來越寬小心了！肚子裡的脂肪不只會讓褲頭變緊，還可能和你身上的慢性痠痛有關！恆新復健科診所醫師王思恒發文指出，有研究發現，人體腹部脂肪越多，身上慢性痠痛的部位就越多。應該循序漸進地運動，從輕鬆溫和的運動，慢慢推進到高強度大重量的訓練，才能從痠痛的惡性循環中跳脫出來。

脂肪2類型 內臟脂肪危害大

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」中發文指出，最新一項來自英國生物樣本庫（UK Biobank）的大型研究，刊登於《regional anesthesia and pain medicine》期刊，顯示肚子裡的脂肪可能和慢性痠痛有關，研究團隊利用MRI磁振造影精密量測腹部脂肪，包括兩種脂肪：

●內臟脂肪：藏在器官周圍，是公認對健康危害最大的壞脂肪。

●皮下脂肪：在皮膚下，雖然也煩人，但相對沒那麼邪惡。

脂肪越多越痠痛 女性更明顯

接著他們比對32409位中年男女的慢性肌肉骨骼疼痛部位，包括：頸部、肩膀、背部、髖關節、膝蓋。或者是全身都痛。研究發現，不論男女，腹部脂肪越多，身上慢性痠痛的部位就越多。而這個關聯，在女性身上更明顯。

王思恒說明，原因可能與2點有關，物理壓力，體重越重，關節與筋膜承受的重量就越多。例如膝蓋退化、足底筋膜炎，都與體重密切相關；慢性發炎，腹部肥胖者身體疼痛的機率也提高，這是因為儲藏於內臟周圍的脂肪會造慢性發炎，損害全身器官。所以即使是不承受體重的關節如手肘、肩膀、手指，也常因為肥胖而疼痛。

醫師建議，對抗痠痛應該多運動，不僅保護軟骨、筋膜不受發炎物質的損害。還能強健肌肉，鍛鍊身體的抗壓性；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，對抗痠痛應該多運動，不僅保護軟骨、筋膜不受發炎物質的損害。還能強健肌肉，鍛鍊身體的抗壓性；圖為情境照。（圖取自freepik）

減肥強筋健骨 改善痠痛關鍵

要改善痠痛情形，他認為有2大重點：

減肥治百病：體重控制好，超級多健康問題都會跟著改善。無論用飲食、運動或藥物手術，把體重控制好就對了。

●多動才不會痠痛：「運動太多，勞動太多才會痠痛」是天大的誤會！臨床上常看到，整天坐著不動的人抱怨全身痠、或是活動一下就閃到腰，這不是因為用太多，而是「根本沒在用」。

王思恒強調，運動是對抗慢性發炎的關鍵，能保護軟骨、筋膜不受發炎物質的損害。還能強健肌肉，鍛鍊身體的抗壓性，讓人不會走一點路就鐵腿。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中