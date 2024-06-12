健康網》「高死亡率」3大節氣 護理師力促改掉4壞習慣

若不重視生活習慣，恐釀成危險後果。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節過了，天氣將會愈來愈炎熱。醫界有「3大節氣」時分較危險的說法，因為這時天氣不穩，人們很容易生病，連帶使死亡率變高。護理師林婷提醒須改掉4大壞習慣，才能預防憾事。

林婷在粉專「林婷一下吧 icu護理師」表示，近期天氣變化大，若有長輩在家，需要格外注意，建議要經常打電話回家關心。林婷強調，想預防心肌梗塞、腦中風，「有些壞習慣早點改！」

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●熬夜、吸煙、喝酒：現在不聽，心肌梗塞、腦梗塞、腦出血可能就悄悄盯上了你。經常熬夜、吸煙、喝酒，將嚴重損害心腦血管健康。

●不重視定期體檢：定期體檢，有助於即時發現問題。這個我在我多次文章提醒大家超多次沒事就來身體檢查吧！想知道血管有沒有問題可以做個頸動脈超音波。

●控制血壓：定期監測血壓，是預防心肌梗塞腦中風的有些措施之一；因為長期的高血壓會損傷血管內皮，加速動脈粥樣硬化，確診為高血壓，要嚴格控制血壓聽醫師醫囑，並調整飲食習慣，不要吃太鹹太油。

●多喝水喝足夠的水分攝入：可以幫助我們促進血液循環和代謝，不要等口渴了才去喝水，也不要嘩啦嘩啦大口猛喝水，要養成少量多次的飲水習慣。

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