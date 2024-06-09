健康網》脊椎術後彎腰很NG！ 醫列5日常姿勢這樣做才正確

醫師表示，平時坐下時，要選擇穩固有靠背支撐的椅子，並且坐下時膝蓋與屁股同高為佳；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕完成脊椎手術後，可不代表一勞永逸，除了要依照指示進行復健、配戴輔具外。醫師吳孟晃提醒，也要多加留意脊椎的保養照護，才能達到最佳治療效果。他針對5種常見日常姿勢，說明正確做法，像是其中提到，平時坐下時，要選擇穩固有靠背之稱的椅子，並且坐下時膝蓋與屁股同高為佳，另外也要避免久坐，建議坐超過30分鐘就起身活動。

骨科醫師吳孟晃在臉書粉專「骨科補脊站 吳孟晃醫師」發文表示，挺過脊椎手術的病友們都辛苦了，特別提醒平常做任何事情時，可以謹記一個原則「保持腰背平直，避免彎腰或突然伸展扭腰」，尤其術後3個月內請務必遵守。下方舉例5個比較常見的日常姿勢，一一說明：

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●拿取地上物品：當我們需要撿拾或拿取地面上的物品，請記得要屈膝蹲下，不可以直接彎腰拿取，此外也盡量不要抬放重物。

●穿鞋及綁鞋帶：我們每天要穿鞋或綁鞋帶時，請記得要坐下來保持腰部直立進行，不可以因為求快就直接彎下腰穿鞋。

●做家務：在做任何家務時，也請務必要保持腰背打直，如果有需要，我們可以選擇讓膝關節略為彎曲，這樣就能盡量避免彎腰駝背。

●坐姿：請選擇穩固有靠背支撐的椅子，並且坐下時膝蓋跟屁股維持同高為佳，另外也要盡量避免久坐，每坐超過30分鐘建議起身活動。

●其他禁忌姿勢：任何需要彎腰、跪姿或跪坐的事情，都請先盡量避免進行，例如長輩們經常習慣彎腰種菜、挑菜等，也建議不要再如此辛勞。

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