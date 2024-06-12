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寶林案換肝仍不治！ 醫曝「大咳血」困境：很難救 死亡率破5成

2024/06/12 11:09

台北市信義區寶林茶室食物中毒案再添1死，累計奪走6條人命！昨（11）日新增死者為46歲女性換肝個案。（資料照）

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寶林案累計6死 換肝女病情惡化下午過世

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北市信義區寶林茶室食物中毒案再添1死，累計6名死亡個案。昨（11）日下午新增死者為46歲女性換肝個案，胸腔科重症醫師蘇一峰表示，新增個案為大咳血過世，「大咳血這件事其實是很難救」，因大咳血呼吸衰竭患者常陷入醫療上的困境循環，死亡率為50％以上，非常難治療。

蘇一峰在臉書專頁「蘇一峰」發文說明，大咳血患者通常有一些內科問題，常常有凝血功能不佳或者肺部疾病。像寶林茶室患者肝衰竭，會造成凝血功能不良，容易出血。若為腸胃道出血1000c.c.，可能只會頭暈；但呼吸道只要瞬間出血100-200c.c.，就可以阻塞呼吸道，連插管都救不回來。

蘇一峰進一步提及，咳血病人常常滿嘴都是血，因此插管時，常常會被血擋住視線，導致找不到氣管開口，造成困難插管！若是插管成功後，又可能會發現呼吸器的氧氣根本打不進去，因為氣管被凝固的血塊擋住，而這些凝固血塊又無法用抽痰管抽出。

蘇一峰指出，使得有些病人只好去切肺，有些則是進行血管栓塞術，卻又發現病人血液中氧氣越來越低，最後只好插上葉克膜，但因為葉克膜會使用抗凝血劑，進而又加重出血。由此可知，大咳血呼吸衰竭患者常常陷入醫療上的困境循環，死亡率高達50％以上，非常難治療。

蘇一峰表示，大咳血的患者通常有一些內科問題，常常有凝血功能不佳或者肺部疾病。（翻攝「蘇一峰」粉專）

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