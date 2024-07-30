大腸癌發生位置 左右症狀差很大

▲大腸癌若發生在左側易有腸阻塞、排便改變習慣、血便等問題；若在右側，則更不易被察覺而被輕忽；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

▲醫師提醒民眾要定期接受癌症篩檢，罹腸癌治療前可進行基因檢測再對症下藥。（記者林惠琴攝）

大腸癌1年新增1.6萬例，醫師指出，通常初期症狀不明顯，但發生在左側易有腸阻塞、排便習慣改變、血便等徵兆，右側則不易有症狀而更被輕忽，診斷晚期比例更高。現年38歲洪小姐就是腫瘤長在右側，發現時已是第3期，且是較棘手的BRAF基因突變。

洪小姐3年前某次吃了1塊雞蛋糕發生劇烈胃痛，體重掉了近10公斤，最後發現大腸右側有腫瘤，判定為第3期大腸癌，且是較棘手的BRAF基因突變，歷經18次化療，癌細胞又轉移至卵巢，動手術摘除子宮與卵巢。

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右側難察覺 若BRAF突變更棘手

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示，大腸癌是「安靜」的癌症，初期症狀不明顯，但若長在左側易出現腸阻塞、排便習慣改變、血便等，在右側則因糞便水分較多且大腸管徑較寬，更易被輕忽。

台大醫院腫瘤醫學部醫師梁逸歆指出，食物消化抵達左側大腸時，往往糞便已成形，有腫瘤等情形相對易發現，但在右側大腸時，仍是液體狀態，異常症狀不明顯，癌症診斷晚期比例較高，想要早期發現，只能仰賴定期篩檢。

陳自諒提到，大腸癌第1期至第3期以手術切除為主，並視情況加入化療，第4期癌細胞已遠端轉移至其他器官，則以化療與標靶治療等全身性治療為主力，但當第3期惡化至第4期，病人5年存活率會從71%驟降至15%，平均每13人僅約2人可存活超過5年。

梁逸歆表示，轉移性大腸癌患者在第一線治療後7個月就可能惡化，平均存活時間僅13個月，相較於無基因突變患者的37.1個月，整整縮短2年。其中在我國大腸癌個案約占5%至8%的BRAF基因突變，不僅疾病惡化快速、容易腹膜轉移與復發，還有高度抗藥性。

收治洪小姐的高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元表示，該名個案使用雙標靶藥半年後，僅發現腸膜殘留少量癌細胞，正持續治療盼陪女兒長大。不過，BRAF基因突變雙標靶藥尚無健保給付，此個案1個月打2次，藥費20多萬元，至今已花費200多萬元，盼政府評估納入健保，減輕病人負擔。

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