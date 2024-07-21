短療程放療 直腸癌前導治療新選擇

▲是否接受短療程放療，需由大腸直腸外科及放射腫瘤科醫師共同制定，可提供個人化及有效的治療方案。（照片提供／張瑜軒）

文／張瑜軒

陳先生最近因為連續2週排便有血而前來就醫，最終被診斷出局部晚期直腸癌。在與醫師討論後，陳先生選擇了短療程放射治療，隨後進行12-16週的化療，再重新評估腫瘤情況以及手術的方式。

根據國民健康署的癌症登記資料統計，大腸直腸癌發生率的排名於男性為第1位、女性為第3位；死亡率的排名於男性為第3位、女性為第3位。居高不下的發生率以及死亡率，使得大腸直腸癌治療方式更顯得重要。

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化療時程前移 降低遠端轉移機會

在現代醫學的進步下，直腸癌的治療方式日新月異。針對局部晚期直腸癌病人，目前美國最新治療指引建議，第1線治療為使用完全術前治療策略，先給予長療程化放療或短療程放射治療，接續前導性化學治療；或者先給予前導性化學治療，接續長療程化放療或短療程放射治療，完整的療程結束後再重新做檢查評估，進行開刀。跟傳統治療相比，將原本術後的輔助性化療提前到手術前施打，病人的耐受度較佳，能夠完整接受療程不中斷；另外，將化療的時程往前移，也能降低遠端轉移的機會。

相較於傳統的長療程化放療，需做25至28次的放射治療搭配化療，短療程放射治療只需做5次，單次劑量較高，建議搭配每日精準的影像導航系統做精確的放射線治療，最大限度地保護周圍正常組織器官。這樣的短療程治療減少患者每日來醫院的不便，療程時間縮短，研究顯示治療成效差不多。

然而，要選擇使用短療程放射治療還是長療程化放療，需要由專業的大腸直腸外科醫師與放射腫瘤科醫師共同制定。跨專科的合作模式將為每位病人提供最個人化和有效的治療方案，以實現更好的治療效果。

（作者為彰化基督教醫院放射腫瘤部主治醫師）

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