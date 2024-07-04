唇部長期曝曬陽光 鱗狀細胞癌上身

▲醫師提醒，夏季一定要記得防曬，也不要忽略唇部防曬；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

老奶奶的右下唇長了一個腫瘤，慢慢地長大。已經大到影響她的進食，吃東西的時候，不小心會咬到，導致流血；喝水或喝湯時會流到外面，很不方便。家人帶她來醫院掛號求診。

檢查發現右下唇唇紅區（平常塗口紅或護唇膏的部分）有1顆粉紅色的腫瘤，表面凹凸不平，呈現乳突瘤樣增生（圖1及圖2）。

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從事戶外活動 唇部防曬勿輕忽

我問患者：「這個位置之前有沒有反覆破皮或脫皮？年輕時是不是做比較多戶外會曬到太陽的工作？」

老奶奶回答：「這顆東西長出來以前沒有受傷破皮，長出來以後常常會咬到受傷。年輕的時候就是做農事比較多。」

切除腫瘤後，病理化驗結果為鱗狀細胞癌。頸部淋巴結檢查並未發現轉移。

解釋檢查結果時，家屬問：「醫師，我的媽媽沒有抽菸，也沒有嚼檳榔，怎麼嘴唇會長壞東西？」

嘴唇分成皮膚、唇紅區以及黏膜區。皮膚是指唇紅區以外的皮膚，唇紅區是平常塗口紅或護唇膏的部分，黏膜區是有唾液腺分泌，持續呈現潮濕的唇部。

皮膚及唇紅區嘴唇的鱗狀細胞癌，和長期陽光曝曬有關。常見於下唇，通常初期表現為光化性唇炎。下唇的皮膚或唇紅區會出現脫皮、龜裂或不易癒合的傷口。

嘴唇黏膜區或口腔的鱗狀細胞癌，則和抽菸、使用菸草、喝酒以及嚼檳榔有關。若同時有抽菸、喝酒以及嚼檳榔習慣的人，罹患口腔或唇部鱗狀細胞癌的風險大增。

口唇見不易癒合傷口 建議就醫

唇部及口腔鱗狀細胞癌常見於年長男性，若口腔黏膜或嘴唇出現不易癒合的傷口，都建議就醫，確認是否有細胞病變或癌化現象。

氣候變化導致紫外線指數節節升高，提醒從事戶外工作或休閒活動者，應注意唇部防曬。

防曬的方法為，早上10點到下午3點避免待在戶外。若必須待在戶外，盡量待在有遮蔽物的地方，例如騎樓或樹下。從事戶外活動時，建議使用有防曬係數的護唇膏或口紅。戴寬邊的帽子、配戴口罩或撐傘阻隔紫外線，可以有效減少紫外線的暴露，降低皮膚癌的風險。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

▲圖1：右下唇唇紅區有表面乳突瘤樣增生粉紅色的腫瘤。（照片提供／王綺嫻）

▲圖2：腫瘤突出唇部很多，影響日常生活。（照片提供／王綺嫻）

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