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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症檢測嶄新可能性！ 陽明交大最新突破登國際期刊

2025/01/13 12:38

左圖展示研究團隊在無「鉛鈣鈦礦」吸光層的頂部與底部分別引入「苯乙基碘化胺（PEAI）」和「1,4-丁烷碘化二銨（BDAI₂）」等大型「烷基銨陽離子」的方法；右圖則說明鈍化界面與「錫基鈣鈦礦」之間的鈍化機制；示意圖。（陽明交大提供）

左圖展示研究團隊在無「鉛鈣鈦礦」吸光層的頂部與底部分別引入「苯乙基碘化胺（PEAI）」和「1,4-丁烷碘化二銨（BDAI₂）」等大型「烷基銨陽離子」的方法；右圖則說明鈍化界面與「錫基鈣鈦礦」之間的鈍化機制；示意圖。（陽明交大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕為癌症檢測與生物醫學治療帶來嶄新可能性！國立陽明交通大學今發布最新研究突破，電子所副教授譚至善指導碩士生賴昱璇，成功開發一項創新技術，顯著提高「近紅外光電探測器」對弱光的辨識能力，未來有望精準定位腫塊或異物的位置、大小及組成，協助醫療專業人員制定更準確的診斷與治療方案，已刊登於國際權威學術期刊《Small》。

譚至善說明，「近紅外光電探測器」能吸收波長範圍為700nm至2500nm的近紅外光，並將其轉化為電信號，近紅外光波長較長、能量較低，具有穿透生物組織更深、對樣本損傷更小的優勢，同時在活體生物系統中幾乎不受背景自發螢光的干擾，這些特性使其成為醫學診斷、手術和治療的理想工具，而「錫基鈣鈦礦」則因其無鉛、環境友好的特性，以及適合吸收近紅外光的能隙而備受矚目，但該材料的穩定性較差，阻礙了實際應用的推進。

在譚至善指導下，碩士生賴昱璇成功開發一項創新技術，在「錫基鈣鈦礦」材料的頂部與底部引入大型「烷基銨」中間保護層，通過雙面鈍化有效抑制了Sn²⁺的氧化，讓材料保持穩定性及維持光電性能，也顯著降低材料缺陷密度、增強載子遷移率，並最大限度減少界面處的非輻射能量損失，從而顯著提升薄膜品質，實驗結果說明其在弱光偵測中的信號辨別能力極為卓越。

譚至善指出，這項技術能提升醫療檢測儀器的精度與效率，特別適合用於650–900nm波段，該範圍內的光穿透性強且對生物組織的損傷低，有助於生物醫學影像及診斷技術的發展，也彰顯台灣在半導體元件與感測科技領域的領先地位，為環保型光電材料的研究提供重要參考，開創近紅外光電探測器的新時代。

國立陽明交通大學電子所副教授譚至善（右2）指導碩士生賴昱璇（右3），成功開發創新技術，刊登於《Small》期刊；圖為研究團隊於量測儀器前合影。（陽明交大提供）

國立陽明交通大學電子所副教授譚至善（右2）指導碩士生賴昱璇（右3），成功開發創新技術，刊登於《Small》期刊；圖為研究團隊於量測儀器前合影。（陽明交大提供）

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