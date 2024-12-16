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健康 > 杏林動態

弘光科大教授研發促糖友傷口癒合藥 獲國際發明賽金牌

2024/12/16 09:49

弘光科大教授羅婉瑜的發明團隊，以創新產品榮獲2024 PRIX EIFFEL法國艾菲爾國際發明競賽金牌！（記者歐素美攝）

弘光科大教授羅婉瑜的發明團隊，以創新產品榮獲2024 PRIX EIFFEL法國艾菲爾國際發明競賽金牌！（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學食品科技系教授羅婉瑜率發明團隊，以創新產品「開發微小核醣核酸-200b藥物促進糖尿病傷口癒合」，榮獲2024 PRIX EIFFEL法國艾菲爾國際發明競賽金牌！

羅婉瑜表示，全球首款以miR-200b為核心成分的糖尿病傷口治療藥物，能加速糖尿病傷口癒合，目前已取得台灣發明專利，台灣約有250萬名糖尿病患，未來上市可以讓廣大病患族群得到更好的傷口照護。

羅婉瑜為弘光科大人寵健康照護產業總中心成員，專長為微小核醣核酸應用、藥物傳遞及食品、化妝品、寵物用品相關動物試驗、功能性分析、細胞培養、免疫學等。

她指出，進行細胞動物實驗時，發現微小核醣核酸有抑制發炎效果，開始嘗試應用在藥物研發上，由於糖尿病傷口癒合速度慢，病患出現傷口會比一般人容易遭受細菌感染，可能引起截肢、敗血症等現象，所以決定以此為主要應用對象。

發明團隊成員包含中國醫藥大學附設醫院醫師王黃舟、研究助理辛芊慧、食品科技系烘焙科技組學生許薰之、李芷瑄，2名學生最主要是協助藥物凝膠凝結速度的測試，團隊歷經4年，終於以研究成果一舉拿下金牌。學生說，依照老師的說明進行實驗測試，發掘出研究樂趣及成就感，得知參與的研究獲得國際發明競賽金牌，真是與有榮焉。

羅婉瑜手指處圖片顯示，塗抹以miR-200b為核心成分的糖尿病傷口治療藥物，能加速糖尿病傷口癒合。（記者歐素美攝）

羅婉瑜手指處圖片顯示，塗抹以miR-200b為核心成分的糖尿病傷口治療藥物，能加速糖尿病傷口癒合。（記者歐素美攝）

羅婉瑜說，團隊成功開發全球首款以miR-200b為核心成分的糖尿病傷口治療藥物，這款藥物不僅能有效抑制傷口的發炎反應，還能促進膠原蛋白的生成與血管新生，加速傷口癒合，顯著降低截肢的風險，在臨床應用上具有重要價值。糖尿病足（DFU）傷口的高發病率與治療難度，長期困擾病患，這項發明能夠協助糖尿病患傷口癒合，且年長病患可以自行塗抹不易脫落的藥物凝膠，傷口照護更方便。

除榮獲2024 PRIX EIFFEL法國艾菲爾國際發明競賽金牌，該研究成果已獲得台灣發明專利，並發表於國際期刊。羅婉瑜說，這項發明具有廣泛的臨床應用前景，為將這突破性藥物推向全球市場，接下來將申請美國專利，同時尋找合適的技術移轉合作對象，讓研發成果上市，提供糖尿病患者全新的治療選擇，造福更多患者。

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