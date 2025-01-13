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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》護胃6大類食物！ 學者：降低腸化生及胃癌風險

2025/01/13 11:48

學者指出，6大類食物能打造健康胃環境，降低腸化生和胃癌風險；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，6大類食物能打造健康胃環境，降低腸化生和胃癌風險；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您知道胃癌有前兆嗎？像「腸上皮化生」就是常見的胃癌前病變。營養學者洪泰雄說明，腸上皮化生是一種身體的警訊，告訴我們胃黏膜已經受到長期刺激或損傷，細胞變成了「類似腸細胞」的樣子，這種改變雖然是身體的自我保護，但如果不理會，可能會進一步發展為胃癌。若想減少腸化生及胃癌的風險，就要靠均衡攝取6大類食物來保護腸胃健康。

洪泰雄在臉書專頁發文表示，胃是人體健康的「縮水桶」，負責承載和分解食物，透過積極建立「健康的胃環境」，均衡攝取6大類食物、避免攝取刺激物（如減少高鹽、高脂和加工食品等），以及改善生活習慣，能降低腸上皮化生和胃癌的風險。

6大類食物打造健康胃環境

1.全穀雜糧類：富含膳食纖維能延緩食物的消化速度，幫助穩定血糖和延長飽足感；同時，它也能促進腸道蠕動，幫助消化道順暢運行，避免胃酸分泌過多或逆流。建議每餐選擇未精製的穀物，如糙米、燕麥、紅藜，用糙米飯取代白飯，幫助穩定消化。

2.蔬菜類：提供抗氧化物質（如維生素C和β-胡蘿蔔素），保護胃黏膜免受自由基傷害。建議多選擇綠色葉菜與深色蔬菜，如綠花椰菜、羽衣甘藍等，有助修復胃黏膜。

學者表示，深綠色蔬菜有助於保護胃黏膜免受自由基傷害，如綠花椰菜、羽衣甘藍；示意圖。（圖取自photoAC）

學者表示，深綠色蔬菜有助於保護胃黏膜免受自由基傷害，如綠花椰菜、羽衣甘藍；示意圖。（圖取自photoAC）

3.水果類：富含可溶性膳食纖維和天然酵素，能幫助消化並減少胃的負擔。建議飯後少量水果，例如香蕉、木瓜、蘋果，其中木瓜含木瓜酵素，對胃部有益。

4.蛋白質類：提供身體修復細胞的原料，但需要選擇低脂、易消化的來源。建議以蒸、煮、燉的方式烹調，避免油炸，並適量選擇植物性蛋白質（如豆製品）、魚肉、豆腐、雞胸肉。

5.乳品類：含益生菌，可調節胃部的菌群平衡，幫助修復胃黏膜，可選擇低脂無糖的乳製品，如優酪乳、乳酪，避免過多的糖分。

6.油脂類：健康油脂含有維生素E，具有抗氧化和抗炎作用，有助於減少胃部炎症。建議烹調時使用苦茶油、橄欖油等植物油，但不宜過量。

保護胃黏膜3生活習慣

●精神健康很重要：長期壓力會促進胃酸分泌，對胃黏膜造成傷害。建議每天給自己10分鐘冥想或深呼吸，讓神經系統放鬆，減少胃的負擔。

●定時定量進餐：不暴飲暴食，不吃太飽，給胃足夠的時間修復。建議嚴格遵守三餐時間，並避免宵夜，讓胃在夜間休息。

●適度運動：運動能促進胃腸蠕動，但不要劇烈運動以免胃內壓力過大，可於飯後散步20分鐘，有助於消化和減少胃酸逆流。

學者分享保護胃黏膜的3個日常好習慣，三餐定時定量、飯後散步、維持精神健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者分享保護胃黏膜的3個日常好習慣，三餐定時定量、飯後散步、維持精神健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

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