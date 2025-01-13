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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

強化肺癌擴大篩檢 立委林俊憲盼落實「健康台灣」

2025/01/13 13:24

國健署今年開始擴大公費肺癌篩檢對象；圖為情境照。（資料照）

國健署今年開始擴大公費肺癌篩檢對象；圖為情境照。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨立委林俊憲今日偕同台灣癌症基金會於立法院召開「健康台灣，肺癌存活率倍增」記者會，共同提倡肺癌擴大篩檢、加速接軌國際治療。林俊憲表示，期盼落實賴清德總統的「健康台灣」政見，讓我國2030年降低1/3癌症死亡率，並達成肺癌存活率倍增的目標。

林俊憲指出，自己從2021年就擔任「立法院厚生會肺腺癌防治委員會」召集人，當時和厚生會推動台南市優先試辦肺癌篩檢試辦計畫，國健署隔年也開始推動全國高風險族群低劑量電腦斷層篩檢（LDCT），截至去年已發現近2000名確診肺癌個案，其中早期患者占比83%，不僅提高肺癌存活率，也降低醫療費負擔，顯見LDCT的重要性。

林俊憲表示，去年自己也受邀擔任「台灣癌症登月政策促進委員會」召集人，邀請專家學者共同提出我國重大癌症防治政策的建議，要肯定國健署從善如流，今年度增加癌症篩檢預算40億經費，更擴大篩檢對象，讓更多民眾得以盡早篩檢。

林俊憲進一步表示，雖然擴大篩檢規模，但更重要的是有效提升篩檢率，應該強化各縣市區域和地區醫院的篩檢量能。此外，他也要求國健署應加速接軌國際標準治療，提升晚期肺癌患者的存活率。未來期盼落實賴總統的「健康台灣」政見，讓我國2030年降低1/3癌症死亡率，並達成肺癌存活率倍增的目標。

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