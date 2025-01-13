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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

經常睡不好？ 研究：久坐、輪班恐是元兇

2025/01/13 12:42

工作型態恐影響睡眠品質；情境照。（圖取自photoAC）

工作型態恐影響睡眠品質；情境照。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代人工作型態久坐、工時不定，當心睡眠品質拉警報！南佛羅里達大學（University of South Florida）心理學家史密斯（Claire Smith）於2025年1月10日在《職業健康心理學期刊》（Journal of Occupational Health Psychology）發表一項最新研究，指出從事久坐工作或輪班等非典型工時的上班族，更容易出現睡眠問題，長期恐危害健康。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項研究分析超過1000名員工長達10年的數據，顯示久坐工作與不規律工時嚴重影響睡眠健康。目前有約80%的工作屬於久坐型態，而科技進步導致的電腦工作增加，更加劇了這些不良工作型態的影響。研究發現，久坐工作者失眠症狀風險增加37%，而非規律工時者需要「補眠」（即週末補覺或經常午睡）的風險則提高66%。

史密斯表示：「我們現今的工作型態，對健康的睡眠模式構成了嚴重的長期威脅。」她強調：「健康的睡眠不只是睡滿8小時，還要能輕易入睡、整夜安眠，並保持規律的睡眠作息。企業應該了解員工所面臨的特定睡眠風險，以利於及早發現問題並介入改善。」

該研究基於美國「中年在美國研究」（Midlife in the United States study）的數據，將受試者分為3類：良好睡眠者、補眠者（經常需額外休息）和類失眠者（入睡困難、睡眠中斷和白天疲倦）。研究發現，久坐工作與類失眠者有密切關聯，夜班等非典型工作時間的員工則更可能轉為補眠者。

史密斯進一步說明，保持工作期間的身體活動和避免下班後繼續工作，不僅對當晚睡眠有益，還能預防長達十年的睡眠問題。研究也顯示，由於工作型態如久坐或不規律工時而導致的不良睡眠模式，員工可能長期受困於此。例如，90%的類失眠者在十年後仍顯示出症狀持續。

「睡眠問題對雇主和員工都至關重要，因為研究顯示，不良的睡眠會影響生產力、幸福感和健康。」史密斯說，她與一支涵蓋心理學、精神醫學、老年學和醫學的跨學科團隊合作，領導這項研究。她補充，研究結果表明，將睡眠健康納入工作設計考量可能是提升員工福祉的重要一步，並強調了職場干預措施應視睡眠健康為一個動態多元的問題，而非單一解決方案。

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