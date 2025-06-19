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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》每天「1零食」腸保健康！ 醫：緩便秘、降低發炎

2025/06/19 09:34

研究顯示，適量杏仁果有益於腸道健康；示意圖。（圖取自shutterstock）

研究顯示，適量杏仁果有益於腸道健康；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕堅果富營養，有益身體健康。高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純彙整多項研究顯示，杏仁果（Almond）富含膳食纖維等營養，有助於腸道蠕動，緩解便秘；再者，其還能改善腸道發炎，保護腸道，建議選擇烘烤或切碎者，每日食用5-30顆即可，並包含外皮一起吃，搭配充足飲水，「腸」保健康。

杏仁果富膳食纖維 促腸蠕動緩便秘

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文指出，杏仁果又稱扁桃仁、美國杏仁，其外表扁長，顏色偏棕色，常見於糕點、堅果零食中，熱量高，但富含高度營養價值，膳食纖維含量也高，每100克含有12克膳食纖維、21克蛋白質，有助於心血管、腸道健康又抗老。

黃郁純進一步說明，杏仁果除了是良好的膳食纖維來源外，還富含脂溶性維生素E、多酚、生物素、銅、鉀、鎂以及不飽和脂肪酸，其中不飽和脂肪酸已被證明具有抗菌特性，它能抑制細菌脂肪酸的合成和生長；鎂及膳食纖維則都能軟化糞便、促進腸蠕動，並攜水進入腸道，具天然輕瀉效果。

適量杏仁果 改善腸道發炎生物標記

黃郁純引述1項俄勒岡州立大學的研究，探討飲食選擇對患有代謝症候群的美國成年人的影響，將參與者分成2組，1組連續12週每天食用整顆杏仁果，另1組則要求食用熱量相同的餅乾。試驗後採集的血液樣本顯示，食用杏仁果的受試者壞膽固醇（LDL-C）含量、腰圍平均下降。

針對腸道健康，該研究中也顯示，糞鈣衛蛋白（腸道發炎和嗜中性球遷移到胃腸道組織的指標）、糞便髓過氧化物酶（腸道嗜中性球和單核球的氧化壓力和發炎的標記物）2者跟腸道炎症有關的指數也都下降，由此可知，食用杏仁果零食可輕微改善發炎和腸道屏障完整性。

醫師表示，杏仁果熱量高，但富含高度營養價值、膳食纖維，有助於心血管、腸道健康又抗老；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，杏仁果熱量高，但富含高度營養價值、膳食纖維，有助於心血管、腸道健康又抗老；示意圖。（圖取自freepik）

提升短鏈脂肪酸（丁酸）的含量

黃郁純引述發表於2022年《美國臨床營養雜誌》的研究中指出，杏仁果中的膳食纖維和脂肪會在大腸被微生物發酵產生丁酸，這是腸道上皮細胞的能量來源，不僅支持腸道內壁的完整性，還具有顯著的抗發炎特性，作為高營養價值的杏仁果，不僅內含膳食纖維，還能協同纖維發酵成為腸道細胞的養分。

優先選2款 每天吃5-30顆即可

選對杏仁果效果佳！黃郁純建議，杏仁果產品多樣，有烘烤、切碎、未烘培、製成杏仁果醬等，其中杏仁果醬護腸效果最弱；購買加鹽版者，食用上要注意納含量；建議優先購買烘烤或切碎者為主，並包含外皮一起吃，搭配充足飲水，直接吃、加入優格、麥片中，補充維生素E外，還具膳食纖維與健康脂肪，是促進腸道健康、緩解便秘的養身選擇。

適量食用最健康，黃郁純提醒，雖然上述的實驗中，都是1日45-56克的劑量，但是杏仁果熱量、磷含量較高，若為代謝功能較差、腎臟疾病族群、對堅果過敏體質者則要謹慎食用，若是無上述症狀，想作為日常營養保健的朋友們，一日建議量為5-30顆上限（平均一顆1.3公克左右計算）。

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