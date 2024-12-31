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清華大學研發細胞運輸定身術 「點穴」阻病毒入侵

2024/12/31 12:08

顯微鏡下的線蟲在藍光照射下，瞬間定住不動；關閉光源又都動了起來。（清大提供）

顯微鏡下的線蟲在藍光照射下，瞬間定住不動；關閉光源又都動了起來。（清大提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕清華大學分子醫學所特聘教授林玉俊領導的研究團隊，研發出「鉚釘系統」（RIVET），如同細胞運輸定身術，只要透過光照，就可以在幾秒鐘內讓細胞內特定的運輸泡泡如同被「點穴」一樣瞬間暫停不動。這項突破幫助科學家更深入了解生命的運作機制，也可以控制胰島素的分泌、營養吸收、神經傳導、甚至病毒入侵，為多種疾病的治療帶來新希望，登上了頂尖期刊《先進科學》（Advanced Science）。

研究團隊進一步在實驗動物身上驗證這項技術。從顯微鏡中可以觀察到，原本不停蠕動的線蟲在被特定波長的藍光照射後，因細胞內負責傳遞神經訊息的突觸泡泡被暫停，竟如電影《哈利波特》中被下了定身咒一樣，一動也不動。一旦關閉光源，線蟲又如解除咒語一樣恢復蠕動，顯示這項技術可以精準且可逆地控制神經系統的運作。

林玉俊說，細胞會將要運送的營養、荷爾蒙等物質，用如同一個個小泡泡的細胞胞囊包覆起來，然後讓運動蛋白帶著這些泡泡沿著細胞「微管」這條天然的高速公路，運送到正確的目的地。如果將運輸泡泡放大成一輛汽車，它行駛的速度可達時速700公里，比高鐵還要快。而鉚釘系統就如同車輛的急煞系統，可以在15秒內就讓運輸泡泡完全停下來。

林玉俊表示，過去研究細胞內的運輸系統時，要讓它暫停下來以便觀察，必須抽離或是抑制運輸泡泡的相關分子，需要3天的時間，很沒效率。但研究團隊開發的鉚釘系統解決了這個問題，它以基改方式在特定的運輸泡泡及微管上產生不同的「生物膠水」，在特定波長的藍光照射下，泡泡與軌道就會像AB膠一樣黏合起來，暫停不動。

林玉俊說，控制細胞運輸系統除了使用光照外，也可以使用化學藥劑，但加藥後很難清除，無法隨意啟動和停止。相較之下，光照方式更理想，「打光照誰，誰就停，關掉藍光又動起來，就像有開關一樣靈活。」

這項技術的發現其實來自一個意外。林玉俊指導分醫所碩士生陳筱奇做研究時，發現原本設計的對照組出現了不符合預期的現象，但研究團隊轉個念頭，反而將意外發揚光大。

「如果我們能隨意控制細胞，就不再有疾病，也不用吃藥。」這是林玉俊身為生醫科學家的大願。事實上，他領導的團隊在研發出鉚釘系統後，也應用在不少研究上。如新冠肺炎病毒就是靠ACE2泡泡進入人體內，林玉俊研究團隊已成功利用鉚釘系統關閉ACE2泡泡的運輸，來阻擋病毒入侵。

除了控制線蟲的細胞運輸，鉚釘系統也可以用來控制果蠅、老鼠等實驗動物。更重要的是，林玉俊團隊發現，老化也與細胞內運輸功能習習相關，如果能控制細胞運輸，將為老化相關疾病、病毒感染、神經疾病的治療帶來新的研究方向。

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