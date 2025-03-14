乳房腫脹疼痛 竟是罕見肺癌轉移

▲張女士接受放射治療。 （彰化醫院提供）

記者顏宏駿／彰化報導

65歲的張女士在去年初，發現左肺癌並轉移至多處骨頭，透過健保申請了上百萬元的標靶藥物治療，但因她治療並不積極，沒有按時服用藥物，給了癌細胞更多轉移機會，連續胸痛1個多月，體重減輕了10公斤。就診時才發現，左肺肺癌已擴散到胸椎、乳房等處。

彰化醫院乳房外科主治醫師李忠懷表示，張女士因右乳房腫脹就醫，剛開始沒想到是肺癌轉移，而她的右乳房外觀只有腫脹，未出現乳癌侵犯皮下的橘皮樣。超音波檢查顯示組織水腫，沒有明顯的腫瘤，但進一步做右乳房及右腋下切片，結果竟是肺癌轉移，推測其癌細胞途徑應該是左肺到右腋下淋巴結，再到右乳。

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放射腫瘤科主任吳俊玠說，因乳房血液循環不豐沛，比較少被其他部位的癌細胞轉移，也就是說，如果乳房發現癌細胞通常是原發癌，而乳癌轉移至肺部還算常見，而這起個案是肺癌轉移乳房就很罕見。目前在世界醫學文獻上，從1965年至今，全球僅有179個肺癌轉移乳房的案例，因此在一開始時，並無發現為癌細胞轉移所造成。

李忠懷指出，肺癌是非常容易轉移的癌症，透過血液、淋巴擴散至其他部位，常見轉移到腦部、骨頭、肝臟、腎上腺、淋巴結等，當癌細胞轉移至特定部位時，會產生相關症狀，轉移到骨頭時，常會造成疼痛，而腦部轉移可能會有頭痛、肢體無力等症狀。

遵醫囑治療 都有機會減輕病情

李忠懷表示，很多癌症患者一聽到癌細胞轉移，開始自暴自棄，不積極或放棄治療，其實以現在的醫療技術，轉移的第4期癌症不見得就是末期，可以使用標靶藥物等各方面的治療，若遵醫囑治療，都還有機會減輕病情。

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