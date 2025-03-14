青少年愛美打耳洞變蜂窩性組織炎！竟是綠膿桿菌作祟

台北慈濟醫院兒科部醫師邱馨慧。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕17歲周姓學生愛漂亮，尤其喜歡打耳洞，除了耳垂外，日前連左邊耳骨上也打了耳洞，因為在意耳洞的情況，他三不五時就摸耳朵，一陣子後，傷口遲遲未好反而出現紅腫，到皮膚科就診擦藥也不見好轉，反覆就醫一個月左右，耳朵越來越腫痛，最後因為發燒到醫院急診，診斷為蜂窩性組織炎住院，耳鼻喉科醫師進行清創手術，並在耳骨處放一引流管，細菌培養結果為綠膿桿菌，對症下藥使用專門抗生素後，感染症狀改善出院，持續治療近兩週痊癒。

台北慈濟醫院兒科部醫師邱馨慧說，綠膿桿菌是一種革蘭氏陰性菌、好氧菌，適合在潮濕的環境中生長，也是醫院常見的菌種，一般會出現在呼吸器的管路、氣切管路、胃造廔口、開刀傷口等有組織液的地方。

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邱馨慧指出，綠膿桿菌較具感染性，一旦在合適的環境中生長，就會造成感染發炎，而耳骨發炎乃是因為血液循環主要依靠骨頭，因此耳朵的血液循環不似其他器官豐富，導致細菌容易孳生，尤其好發於免疫力低下者如年紀小的孩子、長輩、或其他免疫力低下的病人。

邱馨慧指出，治療上會針對細菌菌種及症狀給予口服或塗抹的抗生素治療，由於皮膚感染常見的菌種非綠膿桿菌，所以周生到診所就診時未在第一時間使用專門抗生素，收治入院已經變成蜂窩性組織炎且發燒，因此治療方針上除了綠膿桿菌專用抗生素針劑注射外，也必須引流清除膿液。

她表示，穿耳洞是許多年輕人「變美」的選擇之一，但是「手」有許多病菌，一定要注意手部清潔，若打了耳洞，切勿亂摸耳朵，記得保持傷口乾燥，此外，若有洗頭、洗臉也要及時擦乾，保持乾爽，並記得塗抹傷口藥膏，以免不慎造成感染。

醫師提醒穿耳洞後，一定要注意手部清潔，若打了耳洞，切勿亂摸耳朵，記得保持傷口乾燥。（台北慈濟醫院提供）

患者因為打耳洞感染綠膿桿菌，演變成蜂窩性組織炎住院治療。（台北慈濟醫院提供）

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