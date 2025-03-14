限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
青少年愛美打耳洞變蜂窩性組織炎！竟是綠膿桿菌作祟
〔記者翁聿煌／新北報導〕17歲周姓學生愛漂亮，尤其喜歡打耳洞，除了耳垂外，日前連左邊耳骨上也打了耳洞，因為在意耳洞的情況，他三不五時就摸耳朵，一陣子後，傷口遲遲未好反而出現紅腫，到皮膚科就診擦藥也不見好轉，反覆就醫一個月左右，耳朵越來越腫痛，最後因為發燒到醫院急診，診斷為蜂窩性組織炎住院，耳鼻喉科醫師進行清創手術，並在耳骨處放一引流管，細菌培養結果為綠膿桿菌，對症下藥使用專門抗生素後，感染症狀改善出院，持續治療近兩週痊癒。
台北慈濟醫院兒科部醫師邱馨慧說，綠膿桿菌是一種革蘭氏陰性菌、好氧菌，適合在潮濕的環境中生長，也是醫院常見的菌種，一般會出現在呼吸器的管路、氣切管路、胃造廔口、開刀傷口等有組織液的地方。
請繼續往下閱讀...
邱馨慧指出，綠膿桿菌較具感染性，一旦在合適的環境中生長，就會造成感染發炎，而耳骨發炎乃是因為血液循環主要依靠骨頭，因此耳朵的血液循環不似其他器官豐富，導致細菌容易孳生，尤其好發於免疫力低下者如年紀小的孩子、長輩、或其他免疫力低下的病人。
邱馨慧指出，治療上會針對細菌菌種及症狀給予口服或塗抹的抗生素治療，由於皮膚感染常見的菌種非綠膿桿菌，所以周生到診所就診時未在第一時間使用專門抗生素，收治入院已經變成蜂窩性組織炎且發燒，因此治療方針上除了綠膿桿菌專用抗生素針劑注射外，也必須引流清除膿液。
她表示，穿耳洞是許多年輕人「變美」的選擇之一，但是「手」有許多病菌，一定要注意手部清潔，若打了耳洞，切勿亂摸耳朵，記得保持傷口乾燥，此外，若有洗頭、洗臉也要及時擦乾，保持乾爽，並記得塗抹傷口藥膏，以免不慎造成感染。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應