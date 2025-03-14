重粒子治癌王首年存活逾8成 北榮吸引紐約大學合作抗癌

紐約大學朗格尼醫學中心團隊成員參訪北榮重粒子癌症治療中心。（北榮提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕台北榮總設有全球第14座、全台首座的重粒子中心，去（2024）年5月啟用至今已完成450例治療，俗稱「癌王」的胰臟癌占120多例，首年追蹤存活率高達82.3%，也吸引美國排名第2位的紐約大學醫學中心簽署海外首份合作備忘錄，將開展重粒子治療合作計畫，安排病人來台接受治療，共同研發新治療模式，為跨國醫療合作揭開新頁。

北榮院長陳威明表示，昨（13日）美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）首席執行長兼全美排名第2名的紐約大學Grossman醫學院院長Robert I. Grossman親自來台與北榮簽定合作備忘錄，未來若有胰臟癌病人需要重粒子治療會送到台灣，這是紐約大學相關醫療體系第一次和海外簽訂合作協議，也是台灣的光榮。

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陳威明指出，目前北榮重粒子治療已經完成450例，胰臟癌占120多例，首年追蹤存活率高達82.3%，創造了奇蹟，會繼續努力，希望能救治更多人的生命。他也透露，為了這一次簽約，已經花了2年的時間，對方多次來台參觀，且雙方經常召開線上會議，連紐約大學校長Linda G. Mills也在去年10月底抵台實地參訪，回去之後經董事會討論開會，以及在該校董事辜仲立的大力協助下，順利完成正式簽約。

美國紐約大學朗格尼醫學中心為全球領先的醫療機構之一，臨床與研究實力享譽國際，今年也與北榮同列美國《新聞週刊》（Newsweek）與全球數據公司Statista合作的「2025年全球最佳醫院（World's Best Hospitals 2025）前250強。

Robert I. Grossman是全球醫療領域的重要領導者，推動醫療創新，建立加速3年制醫學博士課程，並為醫學生提供全額學費獎學金，擴大醫療機構影響力，使NYU Langone Health成為美國東北部最大的醫療系統之一。

此外，他在數據驅動的醫療保健領域亦居於領導地位，致力於改善病人預後及簡化臨床工作流程。為了表彰他對醫學及醫學教育的貢獻，紐約大學醫學院於2019年正式更名為NYU Grossman School of Medicine，以示敬意。

北榮副院長李偉強指出，能與世界一流醫學中心合作，深感榮幸，這是一個雙贏的策略，象徵著全球醫療界的緊密聯繫，未來雙方將在醫學教育、研究及病患照護領域展開更深入的交流與發展。透過彼此的專業知識與資源共享，期能提升醫療服務品質，並建立更具永續性的全球健康體系。

北榮院長陳威明（左）與紐約大學朗格尼醫學中心首席執行長 Robert I. Grossman（右）簽署首份海外合作備忘錄。（北榮提供）

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