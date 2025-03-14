健康網》日本「春3K」：忽冷忽熱好頭痛！醫示警這時段較嚴重

日本春3K中，花粉無疑是最常見的。其次還有劇烈溫差與乾燥空氣。（圖取自PhotoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一下冷一下熱，你的身體撐不住了嗎？日本近期除了面臨花粉熱，還有溫度急速上升，甚至日本常見的乾燥空氣，使得很多日本人健康出問題。

日本媒體《FNN》引用談話性節目內容，以「春3K」比喻這季節常見的氣象狀況：花粉（かふん）、乾燥（かんそう）、溫差大（寒暖差；かんだんさ）羅馬拼音的開頭正好全是「K」。

冬季時東京在單周就有三次下雪，然在3月1日卻熱到不用穿外套。橫濱腦神經外科醫院理事長市村真也表示，近期有許多病患因頭痛就醫。

市村真也認為，通常今日溫度與前一天相比，溫差高達10度到15度，患者較容易出現健康隱憂；不過部分人只要相差5度便會感到不適。通常是因氣溫變化引發的疲勞，人體難以適應劇烈的冷熱變化，容易有疲勞與頭痛、頭暈、噁心等症狀。

另外因氣候變遷，近幾年日本的黃金週（在4月底至5月初，多個節日組成的長假）前後經常特別炎熱，因此這段時間就醫人次預估增加。

花粉部分，日媒《NST新潟綜合電視台》（NST新潟総合テレビ）報導，被稱為「日本國病」的花粉症近期進入高峰，因為主要的過敏原「杉樹花粉」近期開始散播花粉，即使是住日台灣人也苦不堪言。花粉症患者可能會不斷打噴嚏、眼睛發癢、流鼻水，衛生紙咻一聲就用完，沾滿鼻水。

花粉症在此季節症狀最為嚴重。魚沼基醫院（魚沼基幹病院）醫師本田耕平表示，他觀察到因嚴重的杉樹花粉症就醫者愈來愈多；且即使年紀大了，也很難根治。

本田耕平建議，早期治療相當重要，建議在花粉季之前就先就醫，若能早期用藥，在花粉最嚴重時能夠抑制症狀。預防部分，本田耕平提醒「首要任務是不能吸入花粉」，出門最好戴上口罩與護目鏡，保護自己不會碰到花粉；以及上網查詢日本氣象協會等單位提供的花粉擴散狀況監測。

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