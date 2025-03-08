自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本兵庫縣1女染麻疹 3月初曾來台！一文認識麻疹

2025/03/08 15:56

想預防麻疹，疾管署提醒，接種MMR疫苗為最有效的預防方式。（圖取自shutterstock）

想預防麻疹，疾管署提醒，接種MMR疫苗為最有效的預防方式。（圖取自shutterstock）

相關新聞請見

桃園現首例本土麻疹！20多歲男紅疹 匡列22人健康監測

健康網》對抗麻疹！ 藥師：補充4類營養素提升免疫力

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕桃園發生首例麻疹本土個案之際，美國、日本也發生麻疹疫情。其中以美國疫情最為嚴峻：美國疾病管制與預防中心確認全美9個州出現164病例，其中以德州疫情最嚴峻，累計159例，有名未接種疫苗的兒童死亡。

在桃園的部分，桃園市衛生局表示，患者為20多歲男性，於5日自我發現口腔內白斑且臉頰、胸前及手臂處出現紅疹，主動通知桃園市政府衛生局防疫專線，並由衛生局安排就醫，經醫院通報疑似病例，並於6日確診。接獲通報後，立即啟動疫調及接觸者匡列等防疫措施，目前已掌握22名接觸者進行健康監測。

另外日本《讀賣新聞》報導，日本兵庫縣的感染者，為20多歲女性，在3月1日發生高燒等症狀，在6日確診麻疹，為2020年以來首例。同時報導提到她在2月到越南旅行，3月初曾入境台灣。她在2月從越南返日後，開始有發燒等症狀，仍飛往台灣，遊玩3天2夜後返日。之後在日本發高燒至40度，6日就醫後，確診為麻疹。

《自由健康網》整理麻疹相關知識，期盼大眾能更加瞭解麻疹。

麻疹是如何傳染的？有潛伏期嗎？

疾管署表示，麻疹的傳染力很強，麻疹可經由空氣、飛沫，或是接觸病人鼻咽分泌物傳染。自感染麻疹病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。

感染後會發生什麼事？

疾管署說明，麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。在前驅症狀3到4天後會出現紅疹。

同時疾管署也補充，病人出疹時病情最嚴重，且發燒至最高溫；皮疹出現3到4天後，熱度與皮疹即開始消退，皮疹退了以後，會出現鱗屑性脫皮及留下褐色沉著。約5到10%之患者因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，併發症包括中耳炎、肺炎與腦炎。

哪類人屬於高危險群？

疾管署表示，未接種疫苗之嬰幼兒、少數未按時施打疫苗者或未曾感染者，均是容易感染麻疹的高危險群。

如何預防麻疹上身？

想預防麻疹，疾管署提醒，接種MMR疫苗為最有效的預防方式，政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗，請家長按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。

另外除了接種疫苗，避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所自費接種1劑疫苗。一般民眾赴流行地區前可先至旅遊醫學門診評估接種需求。

最後，大眾應儘量避免出入人潮擁擠之公共場所，擔心被感染的易感族群可戴口罩，並勤洗手，避免以手碰觸口鼻等黏膜處。

如果我被列為接觸者，我要做什麼？

北市衛生局表示，接觸者將收到「麻疹接觸者自主健康管理通知書」，並應自主健康管理18天（自最後接觸日起算）。養成良好個人衛生習慣，落實正確洗手、咳嗽禮節等防護措施。

如有症狀切勿自行就醫，請先佩戴口罩並通報各轄區健康服務中心窗口，進行評估及協助就醫，勿搭乘大眾運輸系統，並主動告知醫師相關旅遊史及接觸史。如接觸者未接種疫苗或未曾感染者，請儘速接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中