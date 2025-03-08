健康網》日本兵庫縣1女染麻疹 3月初曾來台！一文認識麻疹

想預防麻疹，疾管署提醒，接種MMR疫苗為最有效的預防方式。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕桃園發生首例麻疹本土個案之際，美國、日本也發生麻疹疫情。其中以美國疫情最為嚴峻：美國疾病管制與預防中心確認全美9個州出現164病例，其中以德州疫情最嚴峻，累計159例，有名未接種疫苗的兒童死亡。

在桃園的部分，桃園市衛生局表示，患者為20多歲男性，於5日自我發現口腔內白斑且臉頰、胸前及手臂處出現紅疹，主動通知桃園市政府衛生局防疫專線，並由衛生局安排就醫，經醫院通報疑似病例，並於6日確診。接獲通報後，立即啟動疫調及接觸者匡列等防疫措施，目前已掌握22名接觸者進行健康監測。

另外日本《讀賣新聞》報導，日本兵庫縣的感染者，為20多歲女性，在3月1日發生高燒等症狀，在6日確診麻疹，為2020年以來首例。同時報導提到她在2月到越南旅行，3月初曾入境台灣。她在2月從越南返日後，開始有發燒等症狀，仍飛往台灣，遊玩3天2夜後返日。之後在日本發高燒至40度，6日就醫後，確診為麻疹。

《自由健康網》整理麻疹相關知識，期盼大眾能更加瞭解麻疹。

麻疹是如何傳染的？有潛伏期嗎？

疾管署表示，麻疹的傳染力很強，麻疹可經由空氣、飛沫，或是接觸病人鼻咽分泌物傳染。自感染麻疹病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。

感染後會發生什麼事？

疾管署說明，麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。在前驅症狀3到4天後會出現紅疹。

同時疾管署也補充，病人出疹時病情最嚴重，且發燒至最高溫；皮疹出現3到4天後，熱度與皮疹即開始消退，皮疹退了以後，會出現鱗屑性脫皮及留下褐色沉著。約5到10%之患者因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，併發症包括中耳炎、肺炎與腦炎。

哪類人屬於高危險群？

疾管署表示，未接種疫苗之嬰幼兒、少數未按時施打疫苗者或未曾感染者，均是容易感染麻疹的高危險群。

如何預防麻疹上身？

想預防麻疹，疾管署提醒，接種MMR疫苗為最有效的預防方式，政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗，請家長按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。

另外除了接種疫苗，避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所自費接種1劑疫苗。一般民眾赴流行地區前可先至旅遊醫學門診評估接種需求。

最後，大眾應儘量避免出入人潮擁擠之公共場所，擔心被感染的易感族群可戴口罩，並勤洗手，避免以手碰觸口鼻等黏膜處。

如果我被列為接觸者，我要做什麼？

北市衛生局表示，接觸者將收到「麻疹接觸者自主健康管理通知書」，並應自主健康管理18天（自最後接觸日起算）。養成良好個人衛生習慣，落實正確洗手、咳嗽禮節等防護措施。

如有症狀切勿自行就醫，請先佩戴口罩並通報各轄區健康服務中心窗口，進行評估及協助就醫，勿搭乘大眾運輸系統，並主動告知醫師相關旅遊史及接觸史。如接觸者未接種疫苗或未曾感染者，請儘速接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）。

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