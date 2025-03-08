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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園現首例本土麻疹！20多歲男紅疹 匡列22人健康監測

2025/03/08 13:36

桃園市衛生局提醒一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，請就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。示意圖。（資料照，記者張聰秋攝）

桃園市衛生局提醒一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，請就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。示意圖。（資料照，記者張聰秋攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市出現首例本土麻疹個案，患者為20多歲男性，於5日自我發現口腔內白斑且臉頰、胸前及手臂處出現紅疹，主動通知桃園市政府衛生局防疫專線，並由衛生局安排就醫，經醫院通報疑似病例，並於6日確診。

桃園市衛生局接獲通報後，立即啟動疫調及接觸者匡列等防疫措施，目前已掌握22名接觸者進行健康監測，也呼籲3月1日下午2點左右曾出現在遠傳中壢龍東直營門市者，若出現麻疹症狀，立刻聯繫防疫人員協助就醫。

衛生局表示，麻疹具高度傳染性，主要透過空氣傳播，潛伏期約7至18天，初期症狀類似感冒，包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎，後續可能出現口腔內白色柯氏斑點（Koplik’s spots）及全身紅疹。

另匡列接觸者應自主健康監測18天，避免出入公共場所並佩戴口罩，也要避免接觸小於1歲嬰兒及尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種之幼童、孕婦等；如出現疑似症狀，應進行自我隔離，並主動通知衛生單位規劃就醫動線，防止疫情擴散。

衛生局也呼籲應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，請於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗；防疫專線0800-033-355洽詢。

桃園出現首例本土麻疹個案，衛生局呼籲民眾注意。（桃園市衛生局提供）

桃園出現首例本土麻疹個案，衛生局呼籲民眾注意。（桃園市衛生局提供）

桃園出現首例本土麻疹個案，衛生局呼籲民眾注意。（桃園市衛生局提供）

桃園出現首例本土麻疹個案，衛生局呼籲民眾注意。（桃園市衛生局提供）

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