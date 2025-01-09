腦震盪不只傷腦！最新研究：恐誘發阿茲海默症

新研究示警，腦中休眠病毒恐因腦震盪被喚醒，提高阿茲海默症風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）報導，一項最新研究指出，反覆的頭部撞擊可能會重新活化腦中潛伏的病毒，進而增加阿茲海默症（Alzheimer's Disease）等失智症（dementia）的風險。

報導指出，該研究由牛津大學人口老化研究所（Oxford's Institute of Population Ageing）、曼徹斯特大學（Manchester University）及美國塔夫茨大學（Tufts University）合作完成，科學家期盼此發現能為預防神經退化性疾病的療法帶來新契機。

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過去研究已知腦震盪為罹患阿茲海默症的風險因子之一，但本次發表於《科學信號》（Science Signaling）期刊的研究，首次揭示了其具體作用機制。研究團隊利用小型 3D 生物工程人腦組織模型，模擬物理性創傷對腦細胞的影響。研究共同領導人伊扎基教授（Prof. Ruth Itzhaki）表示，這是科學界首度能夠直接證實腦震盪與阿茲海默症之間的關聯。

研究顯示，當腦組織經歷反覆輕微撞擊時，原本處於潛伏狀態的第一型單純皰疹病毒（herpes simplex virus type 1, HSV-1）會被重新活化。此過程會導致「β 澱粉樣蛋白斑塊」（beta-amyloid plaques）堆積及有害的「濤蛋白」（tau proteins）形成，進一步損害腦細胞並影響記憶力。團隊指出，即使是輕微的腦部創傷，也可能觸發這一系列病理變化，導致認知能力下降及記憶力喪失。

令人振奮的是，研究還發現，透過阻斷某種發炎分子，能有效預防多數有害影響的產生。研究團隊過去曾證實，某些常見病毒在特定條件下與阿茲海默症發病相關，而本次研究再次強調病毒的潛在角色。伊扎基教授表示，腦模型實驗表明，創傷會重新活化 HSV-1 病毒，進一步引發腦部發炎，而發炎反應則促使類似阿茲海默症患者腦中的病理變化出現。

伊扎基教授強調，理解失智症與阿茲海默症的風險因子及其發病機制，對於開發針對性治療和預防措施至關重要。HSV-1 病毒能終生潛伏於人體細胞中，本次研究為揭開其與神經退化性疾病的複雜關係提供了重要線索，未來或能成為新療法的突破口。

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