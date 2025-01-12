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健康網》「2類食物」適量吃保健康！ 營養師：護心又增免疫
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕隨著社會養生觀念漸盛，民眾越來越注意自身健康，透過攝取天然食物取代加工食品。營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，想促進身體健康，可攝取堅果與水果。堅果含有優質脂肪、蛋白質及膳食纖維，能維護心血管健康；水果則富含維生素、抗氧化劑及天然果糖，幫助提升免疫力。
堅果&水果好處及1日攝取量
薛曉晶表示，堅果與水果是對身體有諸多好處的2類食物，堅果除了能促進心血管健康外，還能幫助降低壞膽固醇、提供長效的能量；水果除了有助於提升免疫力，還可以維持皮膚健康、促進消化功能。
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雖然堅果與水果是高營養價值的食物，但它們熱量不低，應適量為佳。薛曉晶指出，堅果每次約1茶匙（約10克），選擇無鹽、無調味的天然堅果較佳，如杏仁、核桃、腰果；水果每日2-3份，例如：1顆蘋果+1顆橘子或1杯莓果。
日常攝取3撇步
●早餐升級：將幾顆堅果撒在燕麥片或優格裡，增添口感與營養。
●用水果代替甜點：飯後來點鳳梨片、葡萄或奇異果，解饞又健康。
●隨身備著：把堅果分裝成小袋，隨身攜帶，餓時當零食，比高熱量零食更健康。
最後，薛曉晶提醒，在挑選堅果與水果時可以注意2部分，首先是挑選當季水果：減少農藥殘留，並確保新鮮口感；再來是避免加工品：選擇天然堅果和水果，減少糖分和添加物的攝取。
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