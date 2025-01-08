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健康網》突然失聲怎麼辦？ 醫揭失聲5大原因與自救法

2025/01/08 08:31

柯仁弘指出，感冒病毒侵襲聲帶，導致喉嚨紅腫、發炎，聲音無法正常運作。這是失聲的主要原因之一；圖為情境照。（圖擷取自photoAC）

柯仁弘指出，感冒病毒侵襲聲帶，導致喉嚨紅腫、發炎，聲音無法正常運作。這是失聲的主要原因之一；圖為情境照。（圖擷取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾經遇過這樣的情況？剛才還聊得正歡，卻突然發現聲音完全消失！究竟失聲是怎麼一回事？耳鼻喉科醫師柯仁弘於個人臉書專頁「鬍子醫生診間生活」分享了失聲的5個常見原因以及應對之道，包含多喝水、少吃辣、加濕空氣、適度休息聲帶。

失聲常見原因

1. 感冒引發聲帶發炎：感冒病毒侵襲聲帶，導致喉嚨紅腫、發炎，聲音無法正常運作。這是失聲的主要原因之一。

2. 聲帶過度使用：長時間講話、唱歌或大喊，會讓聲帶疲勞甚至受損。例如，經常需要用嗓的老師、客服人員或歌手，尤須小心。

3. 過敏反應：空氣中的灰塵、花粉等過敏原刺激喉嚨，可能引發聲帶腫脹，導致聲音「靜音」。

4. 胃酸逆流：夜宵或油膩食物後，胃酸逆流到喉嚨，不僅帶來不適，還可能讓聲音瞬間消失。

5. 壓力與情緒影響：壓力、焦慮等心理因素也可能影響聲帶運作，導致心理性失聲。此類失聲通常能自我恢復，但適時放鬆仍然重要。

「開聲針」非必要解法

針對許多人詢問的「開聲針」，柯仁弘解釋，這其實是透過類固醇注射快速消除聲帶腫脹的方式，能短時間內恢復聲音。然而，類固醇過度使用可能對聲帶造成長期損害，不建議作為常規治療手段。

失聲自救小技巧

1. 多喝水，保持聲帶濕潤。

2. 減少辛辣與刺激性食物，避免刺激喉嚨。

3. 使用加濕器，改善空氣品質。

4. 適度休息聲帶，減少說話與用嗓。

若聲音持續消失超過一週，無論是急性喉炎、胃酸逆流還是其他聲帶問題，提醒民眾務必尋求專業醫師診治，避免延誤病情。聲音是日常溝通的重要工具，平日善待聲帶才能讓它為你服務更久。

柯仁弘說，若聲音持續消失超過1週，無論是急性喉炎、胃酸逆流還是其他聲帶問題，提醒民眾務必尋求專業醫師診治，避免延誤病情；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

柯仁弘說，若聲音持續消失超過1週，無論是急性喉炎、胃酸逆流還是其他聲帶問題，提醒民眾務必尋求專業醫師診治，避免延誤病情；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

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