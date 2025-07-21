自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

腹部超音波篩檢9成異常 醫籲不要輕忽「無聲殺手」

2025/07/21 13:34

台大醫院雲林分院與肝病防治學術基金會合辦免費腹部超音波檢查，結果有9成民眾異常。（圖由台大雲林分院提供）

台大醫院雲林分院與肝病防治學術基金會合辦免費腹部超音波檢查，結果有9成民眾異常。（圖由台大雲林分院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕7月28日為「世界肝炎日」台大醫院雲林分院、肝病防治學術基金會針對40歲以患有糖尿病或BMI大於27的民眾，辦理免費腹部超音波檢查，252人受檢竟有227人異常，其中有11人疑似肝癌及不明肝腫瘤，台大雲林分院院長馬惠明呼籲，肝臟沒有痛覺神經，高危險群應每半年或一年做一次腹部超音波檢查。

台大雲林分院肝膽醫學中心主任方佑仁表示，腹部超音波檢查具備「無痛、迅速、便利」等優勢，是篩檢肝臟腫瘤、脂肪肝、肝硬化等病灶的重要工具，這次篩檢是針對40歲以上高危險群，252名受檢人異常有227人，異常個案院方都進一步安排門診追蹤與治療。

院方指出，異常者包括，疑似肝癌及性質不明肝腫瘤11人，血管瘤、肝囊腫等良性肝腫瘤有71人，肝實質病變23人，脂肪肝173人，膽息肉34人，其他腹部腫瘤5人，肝內鈣化點、膽結石、胰囊腫、腎囊腫、腎結石等其他病灶有117人。

雲林因早期醫療資源不足，B型肝炎、C型肝炎比例高於全國，中央、地方加強肝炎、肝癌篩檢及預防，防治成效不錯，B、C肝炎比例有下降，不過肝和肝內膽管癌仍排名全縣10大癌症死因第2位。

馬惠明強調，肝癌初期幾乎無明顯症狀，許多民眾錯失治療契機，腹部超音波檢查，有助於早期發現肝臟、膽囊、胰臟、脾臟與腎臟的病灶，40歲以上民眾，尤其是B、C型肝炎帶原者，每年或每半年定期接受腹部超音波檢查，才能及早偵測肝臟異常，爭取黃金治療時機。

台大醫院雲林分院與肝病防治學術基金會合辦免費腹部超音波檢查，結果有9成民眾異常。（圖由台大雲林分院提供）

台大醫院雲林分院與肝病防治學術基金會合辦免費腹部超音波檢查，結果有9成民眾異常。（圖由台大雲林分院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中