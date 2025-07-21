腹部超音波篩檢9成異常 醫籲不要輕忽「無聲殺手」

台大醫院雲林分院與肝病防治學術基金會合辦免費腹部超音波檢查，結果有9成民眾異常。（圖由台大雲林分院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕7月28日為「世界肝炎日」台大醫院雲林分院、肝病防治學術基金會針對40歲以患有糖尿病或BMI大於27的民眾，辦理免費腹部超音波檢查，252人受檢竟有227人異常，其中有11人疑似肝癌及不明肝腫瘤，台大雲林分院院長馬惠明呼籲，肝臟沒有痛覺神經，高危險群應每半年或一年做一次腹部超音波檢查。

台大雲林分院肝膽醫學中心主任方佑仁表示，腹部超音波檢查具備「無痛、迅速、便利」等優勢，是篩檢肝臟腫瘤、脂肪肝、肝硬化等病灶的重要工具，這次篩檢是針對40歲以上高危險群，252名受檢人異常有227人，異常個案院方都進一步安排門診追蹤與治療。

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院方指出，異常者包括，疑似肝癌及性質不明肝腫瘤11人，血管瘤、肝囊腫等良性肝腫瘤有71人，肝實質病變23人，脂肪肝173人，膽息肉34人，其他腹部腫瘤5人，肝內鈣化點、膽結石、胰囊腫、腎囊腫、腎結石等其他病灶有117人。

雲林因早期醫療資源不足，B型肝炎、C型肝炎比例高於全國，中央、地方加強肝炎、肝癌篩檢及預防，防治成效不錯，B、C肝炎比例有下降，不過肝和肝內膽管癌仍排名全縣10大癌症死因第2位。

馬惠明強調，肝癌初期幾乎無明顯症狀，許多民眾錯失治療契機，腹部超音波檢查，有助於早期發現肝臟、膽囊、胰臟、脾臟與腎臟的病灶，40歲以上民眾，尤其是B、C型肝炎帶原者，每年或每半年定期接受腹部超音波檢查，才能及早偵測肝臟異常，爭取黃金治療時機。

台大醫院雲林分院與肝病防治學術基金會合辦免費腹部超音波檢查，結果有9成民眾異常。（圖由台大雲林分院提供）

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