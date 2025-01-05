健康網》護眼顧膚好處多！ 15種橘色食物營養大公開

高敏敏指出，讓人食慾大開的橘色食物幾乎都充滿β-胡蘿蔔素，有助護眼顧膚；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天然食材的顏色百百種！營養師高敏敏於臉書發文指出，讓人食慾大開的橘色食物充滿β-胡蘿蔔素，有助護眼顧膚。此外，像是蛋黃含有卵磷脂能改善血管健康，芒果、柳橙、木瓜、金桔、橘椒含豐富維生素C有助肌膚健康，甜柿含單寧酸能降血壓抗發炎等，好處多多。

高敏敏於臉書發文分享15種橘色食物營養價值，以下數值以每100公克計算，方便民眾掌握攝取量。

請繼續往下閱讀...

●薑黃粉（358大卡）薑黃素可防癌、防失智、預防心血管疾病。

●蛋黃（308大卡）卵磷脂改善血脂、維持血管健康、提升專注力和學習力。

●南瓜（74大卡）β-胡蘿蔔素可預防眼部病變、維生素E可抗氧化、防癌、維持肌膚健康。

●甜柿（57大卡）單寧酸有降血壓、抗發炎的功效。

●芒果（50大卡）豐富維生素C、維生素A可維持肌膚健康、抗老化。

●柳橙（46大卡）豐富維生素C幫助肌膚亮白、淡斑、抗老化。

●橘子（40大卡）各種維生素使皮膚潤澤健康、預防發炎老化。

●胡蘿蔔（39大卡）β-胡蘿蔔素可預防眼部病變、維生素A維持皮膚、眼睛健康。

●哈密瓜（39大卡）β-胡蘿蔔素預防眼部病變、維持皮膚健康。

●木瓜（38大卡）維生素C和維生素A，維持肌膚滋潤健康。

●枇杷（38大卡）豐富維生素A幫助修復黏膜、潤喉止渴。

●葡萄柚（37大卡）柚皮苷、檸檬烯、豐富維生素C幫助抗癌、抗氧化。

●橘椒（35大卡）含有維生素A，幫助維持肌膚滋潤健康、豐富維生素C幫助修復肌膚、美白淡斑。

●金桔（32大卡）類黃酮幫助維生素C促進膠原蛋白形成、並且有抗氧化效果。

●金女小番茄（30大卡）葉酸有助胎兒發育、幫助製造細胞和血液。

高敏敏分享橘色食物營養圖鑑。（圖取自高敏敏臉書）



β-胡蘿蔔素還能抗癌抗發炎

高敏敏說，其實蔬果會有不同顏色，是因為有植化素 ，也就是植物為了防禦而演化出來的天然物質，所以吃下去之後，對人體有抗氧化、抗發炎、抗癌的功效。

而不同顏色的蔬果的植化素，也有不同的健康好處，像是橘色食物常常出現β-胡蘿蔔素，就是幫助維持視力、增強肌膚屏障、增強免疫力、抗癌抗發炎的關鍵營養素，提供給我們滿滿的能量和健康支持。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法