自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》護眼顧膚好處多！ 15種橘色食物營養大公開

2025/01/05 18:38

高敏敏指出，讓人食慾大開的橘色食物幾乎都充滿β-胡蘿蔔素，有助護眼顧膚；圖為示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏指出，讓人食慾大開的橘色食物幾乎都充滿β-胡蘿蔔素，有助護眼顧膚；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天然食材的顏色百百種！營養師高敏敏於臉書發文指出，讓人食慾大開的橘色食物充滿β-胡蘿蔔素，有助護眼顧膚。此外，像是蛋黃含有卵磷脂能改善血管健康，芒果、柳橙、木瓜、金桔、橘椒含豐富維生素C有助肌膚健康，甜柿含單寧酸能降血壓抗發炎等，好處多多。

高敏敏於臉書發文分享15種橘色食物營養價值，以下數值以每100公克計算，方便民眾掌握攝取量。

●薑黃粉（358大卡）薑黃素可防癌、防失智、預防心血管疾病。

●蛋黃（308大卡）卵磷脂改善血脂、維持血管健康、提升專注力和學習力。

●南瓜（74大卡）β-胡蘿蔔素可預防眼部病變、維生素E可抗氧化、防癌、維持肌膚健康。

●甜柿（57大卡）單寧酸有降血壓、抗發炎的功效。

●芒果（50大卡）豐富維生素C、維生素A可維持肌膚健康、抗老化。

●柳橙（46大卡）豐富維生素C幫助肌膚亮白、淡斑、抗老化。

●橘子（40大卡）各種維生素使皮膚潤澤健康、預防發炎老化。

●胡蘿蔔（39大卡）β-胡蘿蔔素可預防眼部病變、維生素A維持皮膚、眼睛健康。

●哈密瓜（39大卡）β-胡蘿蔔素預防眼部病變、維持皮膚健康。

●木瓜（38大卡）維生素C和維生素A，維持肌膚滋潤健康。

●枇杷（38大卡）豐富維生素A幫助修復黏膜、潤喉止渴。

●葡萄柚（37大卡）柚皮苷、檸檬烯、豐富維生素C幫助抗癌、抗氧化。

●橘椒（35大卡）含有維生素A，幫助維持肌膚滋潤健康、豐富維生素C幫助修復肌膚、美白淡斑。

●金桔（32大卡）類黃酮幫助維生素C促進膠原蛋白形成、並且有抗氧化效果。

●金女小番茄（30大卡）葉酸有助胎兒發育、幫助製造細胞和血液。

健康網》護眼顧膚好處多！ 15種橘色食物營養大公開

高敏敏分享橘色食物營養圖鑑。（圖取自高敏敏臉書）

β-胡蘿蔔素還能抗癌抗發炎

高敏敏說，其實蔬果會有不同顏色，是因為有植化素 ，也就是植物為了防禦而演化出來的天然物質，所以吃下去之後，對人體有抗氧化、抗發炎、抗癌的功效。

而不同顏色的蔬果的植化素，也有不同的健康好處，像是橘色食物常常出現β-胡蘿蔔素，就是幫助維持視力、增強肌膚屏障、增強免疫力、抗癌抗發炎的關鍵營養素，提供給我們滿滿的能量和健康支持。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中