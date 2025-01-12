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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》便秘不只是腸道問題 醫示警：也與巴金森氏症有關

2025/01/12 13:47

醫師表示，腸內菌群失衡，益菌減少、壞菌比例上升，不僅影響腸胃蠕動，導致便秘，還可能增加巴金森氏症風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，腸內菌群失衡，益菌減少、壞菌比例上升，不僅影響腸胃蠕動，導致便秘，還可能增加巴金森氏症風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為便秘僅是生活小問題，但其實長期便秘可能暗藏更深的健康風險。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，腸內菌群失衡，益菌減少、壞菌比例上升，不僅影響腸胃蠕動，導致便秘，還可能增加巴金森氏症風險。當基因上具有巴金森氏症傾向者，若再加上後天不良因素，例如長期腸道健康問題，可能誘發巴金森氏症。然基因風險不等於命運，後天做好腸道管理，便能遠離疾病。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文說明，便秘與巴金森氏症的關聯可能不僅是疾病徵兆，也可能是原因之一。當腸道屏障受損時，壞菌代謝產物及發炎因子會進入血液，甚至跨過血腦屏障影響大腦，可能促使大腦黑質中的多巴胺神經細胞累積核突觸蛋白（α-synuclein），最終損害神經系統。這些沉積蛋白正是巴金森氏症的主要病因之一，腸道菌相失衡被認為是其重要誘因。

張家銘進一步解釋，腸道菌群的變化不僅可能誘發巴金森氏症，還會因發炎激素上升破壞腸道神經叢，導致腸胃蠕動減弱，引起便秘。這種便秘既是結果，也是進一步惡化腸道與大腦健康的因子，形成惡性循環。

醫師建議，日常多吃高纖維、益生菌或發酵食品，有助於保護腸道健康；示意圖。（圖取自Freepik）

醫師建議，日常多吃高纖維、益生菌或發酵食品，有助於保護腸道健康；示意圖。（圖取自Freepik）

基因風險非命運 5招遠離便秘護健康

張家銘分享，在為患者進行全基因檢測時，我會利用多基因風險評分（Polygenic Risk Score, PRS）評估某些疾病基因風險。然而，他總特別強調，基因風險並不等於命運。分數較高只是表明具有更高的基因傾向，不代表一定會罹患疾病。若腸道健康得不到維護，或者生活習慣不佳，便秘的情況可能加劇，而與疾病相關風險也會隨之增加。因此基因風險應該被看作提醒我們採取預防措施的一個重要信號。

張家銘指出，無論基因風險如何，便秘問題都應該被重視，以下是一些建議：

1.飲食改善腸道健康：增加高纖維的食物，如全穀類、蔬菜和水果，同時每天應保持足夠的水分攝取。

2.調整腸道菌群：試試益生菌或發酵食品（例如優酪乳、泡菜），促進腸道益菌增生。不只如此，也應少高糖、高脂肪的飲食，避免壞菌過度生長。

3.保持規律運動：適度運動能促進腸道蠕動，還對神經健康有保護作用。

4.早期篩查與追蹤：若基因檢測顯示風險分數較高，且有長期便秘或其他症狀（如嗅覺變差、睡眠異常），建議早日諮詢專業醫師。全基因檢測和多基因風險評分是了解自己健康風險的有效工具。

5.壓力管理：慢性壓力會進一步影響腸道菌群和神經系統健康，學習放鬆技巧非常重要。

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