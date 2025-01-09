健康網》冬季加劇乾眼症 醫曝4撇步緩解

粘靖旻表示，護眼操是透過簡單的眼睛運動，促進眼周血液循環，減少視力疲勞；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天一到，乾眼症患者又要開始不舒服，尤其是南部，很多時候白天還挺暖和的，甚至可以考慮穿短袖，但到了晚上就冷得要命，又很乾燥，乾眼症患者就更不舒服了，高雄諾貝爾眼科執行院長粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文分享緩解乾眼症的方法，其中包含熱敷、眼部運動等。

粘靖旻表示，護眼操的原理，就是透過簡單的眼睛運動，促進眼周血液循環，減少視力疲勞，並幫助刺激淚腺分泌淚液，從而緩解乾眼症的不適。

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4招緩解乾眼症不適

1.眼球運動：眼睛向上看5秒，再向下看5秒。然後左右各看5秒，最後順時針和逆時針各旋轉5次。

2.熱敷眼部：用溫熱的毛巾敷在眼睛上，持續5-10分鐘，有助於改善眼周血液循環，舒緩疲勞。

3.遠近交替聚焦：將目光集中在近處物體（如手指）3秒，然後轉向遠處3秒。重複10次，可以鍛煉睫狀肌，減少視力疲勞。

4.眨眼操123：閉眼兩秒，緊閉雙眼兩秒，睜眼兩秒，總共只需要用6秒鐘的時間，就可以護眼了。

粘靖旻提醒，護眼操雖然對乾眼症有幫助，但不是萬能解方。如果乾眼症狀嚴重或長期不見改善，還是建議尋求眼科醫師的專業建議，可能需要使用人工淚液或接受其他治療。

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