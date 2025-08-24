自由電子報
南韓研究：飲食西化、酒精攝取多 亞洲國家大腸癌發生率激增

2025/08/24 16:21

南韓研究指出，酒精被認為是大腸直腸癌最強的風險因子。圖為韓國燒酒。（路透檔案照）

南韓研究指出，酒精被認為是大腸直腸癌最強的風險因子。圖為韓國燒酒。（路透檔案照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓一項新研究指出，包括南韓在內的亞洲國家，西方飲食習慣的普及正在增加大腸癌的風險，南韓更是目前世界上大腸癌發生率最高的國家之一，與南韓人嗜吃肉類、加工食品和飲酒有關。

南韓《中央日報》英文版22日報導，由首爾大學醫學院教授姜大熙（Kang Dae-hee，音譯）和中央大學食品營養系教授申相雅（Shin Sang-ah，音譯）率領的研究小組表示，他們在分析南韓國、日本、中國、台灣和新加坡進行的82項世代研究（cohort studies）後證實，西方飲食與結、直腸癌之間存在明確的關聯。

大腸直腸癌傳統上被認為是一種「西方癌症」，在美國和歐洲最為常見。但近年來，包括南韓在內的亞洲地區發病率激增。

世界衛生組織（WHO）數據顯示，過去30年來，東亞地區的大腸癌發生率增加2到4倍。南韓目前是世界上大腸癌發生率最高的國家之一，研究人員將此歸因於亞洲飲食習慣向西方飲食模式的轉變。西方飲食富含脂肪、熱量和肉類。

分析發現，肉類總攝取量增加會使大腸癌風險增加18％。香腸和火腿等加工肉類也會使風險增加18％。雖然雞肉和火雞等白肉與大腸癌整體風險沒有顯著關聯，但它與直腸癌風險增加40％有關。

值得注意的是，酒精被認為是最強的風險因子。每日攝取的純酒精超過30公克，相當於兩罐啤酒（750毫升）、2到3杯葡萄酒或半瓶燒酒的人，罹患大腸癌的風險增加64％，結腸癌和直腸癌的風險一致。

另一方面，鈣的攝取量降低大腸癌7%的風險。乳製品和整條食用的小魚（例如鯷魚）是主要來源。研究人員解釋：「鈣與腸道中的脂肪酸和膽汁酸結合，從而降低致癌物的影響。」富含蔬菜、水果、全穀物和瘦蛋白的飲食也具有預防作用。由於膳食纖維、抗氧化劑和植物性生物活性化合物的綜合益處，「健康飲食」組的人罹患結腸癌的風險降低15％。

這是首次針對亞洲族群進行的大規模綜合分析。先前，大多數關於飲食與大腸癌風險的研究都基於西方人群。然而，姜大熙指出，由於飲食模式和烹飪方法差異，西方研究的結果很難直接應用於亞洲人，「這項分析表明，減少酒精和加工肉類的攝取，可能是預防亞洲大腸癌的關鍵策略」。

儘管亞洲地區的大腸癌發生率正在迅速上升，但專家強調，透過改變生活方式，大腸癌在很大程度上是可以預防的。他們建議限制加工肉類和紅肉的攝入，避免過量飲酒，經常鍛煉，並增加蔬菜、水果和全穀物的攝取量。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

