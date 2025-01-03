健康網》另一半老是拒絕溝通或冷處理衝突？ 心理師提解方

逃避型伴侶具有遇到衝突時，容易退縮或冷處理等特徵，因此相處時，需要耐心和智慧；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如何和另一半相處？常考驗著當事人的智慧。台北同伴心理諮商所所長余佳容指出，如果和伴侶一吵架，對方總是掉頭就走或是拒絕溝通，可能對方是「逃避型伴侶」，需要理解他們的心理模式、用溫和的方式溝通，並給予適度的空間，以讓彼此關係不是那麼緊繃。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文指出，逃避型伴侶並不是不在乎你，而是內心有著對親密和脆弱的矛盾感。他們的內心其實非常敏感，會需要你願意理解，並試著調整相處方式，那麼你們的關係其實可以變得更和諧。

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逃避型伴侶3特徵

●喜歡保持情感距離，害怕太過親密。

●遇到衝突時容易退縮或冷處理。

●在表達情感時顯得不自在或缺乏主動性。

相處3原則

●理解他們的心理模式

余佳容指出，逃避型伴侶傾向於自我保護，害怕在關係中失去自主性或被傷害。他們的退縮其實是對內心恐懼的反應，而非對你的拒絕。理解這一點，能幫助你更理性地看待他們的行為。

●用溫和的方式溝通

余佳容提醒，避免使用指責或逼迫的語言，例如：「你為什麼總是這樣冷漠？」應試著用「我」開頭表達感受，例如：「我很希望我們能多溝通，因為我真的很在乎你。」這樣可以減少他們的防禦心。

●給予適度的空間

逃避型伴侶需要時間處理自己的情緒。當他們需要冷靜時，不妨給予他們一點空間，但也可以透過簡單的關心話語保持連結，例如：「我會在這裡等你準備好再聊。」

余佳容強調，與逃避型伴侶相處需要耐心和智慧。與其過度關心對方的行為，不如多放點注意力在自己身上，當找到屬於彼此的平衡點時，這段關係自然會更加穩固。

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