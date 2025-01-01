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健康 > 心理精神

健康網》是愛還是控制？ 3招辨別：不被「情勒」

2025/01/01 19:41

心理師提醒，真正的親密應建立在尊重和信任上，小心別掉進以愛為名的控制中；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

心理師提醒，真正的親密應建立在尊重和信任上，小心別掉進以愛為名的控制中；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在親密關係中，是否該毫無保留及不涉限呢？不少人在分寸拿捏中，常感到困惑，心理師余佳容提醒，愛與佔有看似相似，但真正的親密應建立在尊重和信任上，小心別掉進以愛為名的控制中，或者是被情緒勒索，以及被剝奪自主權，並提醒建立健康界線的重要。

台北同伴心理諮商所所長余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文指出，如果在和男友（或女友）或另一半互動過程中，對方總是以「你不跟我報備，是真的在乎我嗎？」「如果你真的愛我，就該秒回我」等話語讓你倍感壓力、愧疚，甚至不安，要小心可能掉進被控制中。

余佳容說，愛與佔有看似相似，但真正的親密建立在尊重和信任上，我們常常以愛之名，覺得對方如果真的「愛」或是「在乎」就應該照著自己的想法走，或接受對方的想法，但要小心接受控制並不等於愛。

心理師授分辨法則 這是控制不是愛

●以「愛」為名的控制：用愛為藉口，要求掌控你的行動、時間或決定。

●情緒勒索：讓你覺得若不妥協，你就是不愛他，甚至會破壞關係。

●剝奪自主權：讓你逐漸放棄自己的喜好、朋友或生活，只為滿足對方的需求。

3方法設界線 培養獨立性不可少

●明確表達自己的需求：清楚告訴對方你的底線，並堅持自己的原則。

●勇敢說「不」：對不合理的要求果斷拒絕，不需要過度解釋。

●培養自我獨立性：愛情不是生活的全部，維持自己的興趣和人際圈，有助於避免被過度依賴。

余佳容強調，會想知道對方行蹤也是一種關心，但要做到什麼程度，需要雙方在情緒穩定時討論出「雙方同意」且「感到舒適的規則」。健康的親密關係建立在互相尊重與支持之上，而不是以「愛」為名的掌控與犧牲。

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