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健康 > 心理精神

健康網》手機越滑越累？ 心理師授4招遠離「社群媒體疲勞」

2024/12/27 19:55

心理師指出，長時間過度使用社群媒體，會讓人感到情緒枯竭，甚至對社群內容產生厭惡感；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

心理師指出，長時間過度使用社群媒體，會讓人感到情緒枯竭，甚至對社群內容產生厭惡感；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天滑著無數的貼文、回覆訊息、查看通知，手機越滑越多，為何還是沒有放鬆的感覺？心理師余佳容指出，你可能正在經歷社群媒體疲勞，長時間使用社交媒體可能導致心靈空虛、注意力不集中等狀況。對此，余佳容分享了４招對付社群媒體疲勞的方法，像是專注自我照顧、篩選資訊內容、設定使用時間等。

社群媒體疲勞帶來厭惡與焦慮

台北同伴心理諮商所所長余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文指出，長時間過度使用社群媒體，特別是消耗心力的互動或無止境的訊息轟炸，會讓人感到情緒枯竭，甚至對社群內容產生厭惡感；你可能會覺得壓力增加、注意力分散，甚至在不滑手機時感到焦慮。

應對社群媒體疲勞  可以這樣做

設定數位界限：每天限定自己使用社群的時間，例如每次滑手機不超過20分鐘，或者設定固定的「無社群時段」。

暫時「社群斷捨離」：給自己一段時間遠離社群，專注於現實生活中的人事物，幫助心靈重新充電。

篩選內容，關注真正重要的事：停止追蹤讓你感到焦慮或壓力的帳號，選擇追蹤能帶給你正向影響的內容。

專注自我照顧：將時間投入到運動、閱讀或與朋友面對面的交流中，取代滑手機的習慣，重拾生活的平衡感。

余佳容補充，感到疲累時，不妨給自己按下暫停鍵，重新找回內心的平靜。

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