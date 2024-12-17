健康網》愛吃超加工食品易胖大腿！ 研究：增膝關節炎風險

研究表明，經常食用超加工食品，大腿肌肉中的脂肪堆積顯著增加，恐增膝關節炎風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕超加工食品對健康的負面影響巨大！林口長庚風濕過敏免疫科在臉書專頁分享研究，表明經常食用後大腿肌肉中的脂肪堆積顯著增加，而這種脂肪囤積會加重膝蓋關節的負擔，進一步提高退化性膝關節炎的風險；表明超加工食品恐增膝關節炎風險，故飲食選擇很重要。

這項研究於北美放射學會（RSNA）年會中發表，研究團隊招募了666位平均年齡60歲的測試者，分析他們的飲食習慣與大腿肌肉及骨骼變化之間的關係。結果顯示，經常食用超加工食品的參與者，大腿肌肉中的脂肪堆積顯著增加，而這種脂肪囤積會加重膝蓋關節的負擔，進一步提高退化性膝關節炎的風險。

請繼續往下閱讀...

更令人意外的是，研究團隊指出，這類脂肪堆積與總卡路里攝取量或運動量無關，主要與超加工食品的食用頻率相關。換句話說，食用超加工食品越多，大腿肌肉中的脂肪含量就越高。對此，醫師建議，為了維持膝關節的健康，應避免過度食用超加工食品，並選擇營養價值高、天然的食物，以減少肌肉脂肪堆積，為身體帶來更多健康益處。

研究指出，食用超加工食品越多，大腿肌肉中的脂肪含量就越高；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法