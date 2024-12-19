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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

2022年新發癌症個案數暴增8531人 醫：開始還新冠的債

2024/12/19 17:18

新冠肺炎期間全台忙防疫，癌症篩檢人數明顯減少，疫情趨緩後篩檢量能恢復，新發癌症個案數也大幅增加。示意圖。（圖取自shutterstock）

新冠肺炎期間全台忙防疫，癌症篩檢人數明顯減少，疫情趨緩後篩檢量能恢復，新發癌症個案數也大幅增加。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕新冠肺炎期間全台忙防疫，癌症篩檢人數明顯減少，雖疫後稍有回升，但衛福部國民健康署2022年癌症登記資料顯示，當年度新發癌症個案暴增8531人。對此醫師直言，現在台灣正在還疫情期間輕忽篩檢的債，6年內癌症死亡率降低30%的目標可能也變得遙遙無期。

國健署統計，2019年新冠肺炎疫情發生前，我國四癌篩檢（乳癌、大腸癌、子宮頸癌及口腔癌）總量為501萬人次，2020年起明顯下滑、2021年更只剩391萬人次，2022年雖醫院持續降載，但服務量回升至約435萬人次，且同年7月起開辦肺癌早期偵測計畫，提供2.3萬名肺癌高風險個案低劑量電腦斷層肺癌篩檢。

然而，國健署2022年癌症登記資料顯示，新發生癌症人數為13萬293人，較2021年增加8531人，全癌症標準化發生率為每10萬人口323.3人，較2021年增加16.8人，另肺癌、大腸癌、女性乳癌、攝護腺癌等，新發個案數較2021年增加超過千人。

對於最新數據，內科部胃腸肝膽科主治醫師邱瀚模直言，「疫情期間荒廢篩檢，現在只好花5年來還債」，新發癌症個案數增加8531人，是非常嚴重的事情、也令人難過，賴清德總統希望在6年內將癌症死亡率降低30%，可能會因爲要還新冠肺炎期間的債，變得遙遙無期。

邱瀚模指出，非傳染性疾病仍是人類主要死因，不會因為疫情就消失，但新冠肺炎疫情期間，政府與民眾都因為疫情而荒廢篩檢，許多癌前病變與早期癌症沒能被檢測出來，現在慢慢以較嚴重的癌症形式出現，以大腸癌為例，除2022年的新發人數增加外，第四期才確診的患者也增加近2%。

此外，邱瀚模提到，目前篩檢率還沒有回復到2019年疫情前的水準，如果拉到相同水準，相信還會有更多個案出現，另過去統計發現，我國符合公費篩檢資格且至少做過一次篩檢的比例不到7成，有2到3成符合篩檢資格的民眾，不論如何就是不願意篩檢，政府應深入了解其背後原因。

邱瀚模強調，癌症個案數增加到這個程度，已經是需要各部會討論的層級，目前衛福部架構下，篩檢做得沒有得到應有資源，且缺乏對癌症預防與健康促進的實際作法，勞動部、教育部等則要思考，為何民眾對篩檢的認知那麼差，或是有什麼困難，以致於民眾無法參與篩檢。

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