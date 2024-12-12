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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬季護骨4大招 醫推當季食材：白蘿蔔、鮭魚上榜

2024/12/12 07:31

冬季維護骨骼健康，醫師推薦食用當季食材，像是鮭魚、白蘿蔔、番茄等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

冬季維護骨骼健康，醫師推薦食用當季食材，像是鮭魚、白蘿蔔、番茄等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季是骨質流失高峰期！板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，由於秋冬時節天氣轉涼，使新陳代謝減緩，骨骼流失速度會加快，尤其對中老年人或有骨質疏鬆風險的朋友，稍有不慎就可能導致骨折或關節不適。除了適時運動適當熱敷多曬太陽，也推薦食用當季食材，像是鮭魚、白蘿蔔、番茄等，幫助維護骨骼健康。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文分享幾個簡單實用的保養方法，幫助民眾冬季也能維持骨骼健康：

●適時運動：規律運動是強化骨骼與密度的好幫手，即使天冷，也別忘了活動身體，避免肌肉流失和關節僵硬。建議選擇快走、慢跑、瑜伽或輕重量訓練等活動，每天至少30分鐘，不僅有助於骨骼健康，還能保持關節靈活。

●多曬太陽：冬天曬曬太陽很舒服。日曬能幫助身體合成維生素D，促進鈣質吸收。建議每天曬太陽10至15分鐘，選擇早上或下午的陽光最好。如果難以獲得足夠日曬，也可以透過富含維生素D的食物，如魚油、蛋黃及蘑菇來補充所需。

醫師指出，日曬能幫助身體合成維生素D，促進鈣質吸收。建議每天曬太陽10至15分鐘，選擇早上或下午的陽光最好；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師指出，日曬能幫助身體合成維生素D，促進鈣質吸收。建議每天曬太陽10至15分鐘，選擇早上或下午的陽光最好；圖為情境照。（圖取自photoAC）

●吃當季食材：最簡單的養生之道當然就是吃當季食材，如深綠色蔬菜（菠菜、甘藍）、鮭魚、白蘿蔔和番茄，含有豐富的維生素K、鈣質、礦物質、Omega-3等營養，能有效減少骨質流失。均衡的飲食不僅能維護骨骼健康，還能提升免疫力，幫助身體抵抗寒冷天氣。

●適當熱敷：冬季氣溫低會讓血液循環變差，造成關節僵硬或疼痛。適當熱敷能促進血液循環，放鬆肌肉，讓關節保持靈活。建議運動前可以使用熱敷，有助於提高肌肉的溫度和柔韌性；晚上泡腳來保暖，進一步舒緩全身疲勞。

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