強化國家防疫戰略科技 國衛院戰略平台資源庫工程上梁

強化國家防疫戰略科技，國衛院戰略平台資源庫工程上梁了。（國衛院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕因應新冠肺炎疫情爆發後重創各國衛生體系與經濟，國家衛生研究院推動國家疫苗自製，受衛福部指示籌劃生物製劑二廠及國家感染性疾病資源庫，希望推動國家疫苗自製、感染症診斷試劑與藥物發展。其中國衛院戰略平台資源庫工程今（19）天舉辦上梁儀式。

國家衛生研究院表示，身為國內唯一任務導向的醫藥衛生研究機構，為了守護全民的健康福祉，持續致力於我國各類重大疾病治療及預防的研究，是我國對抗未知新興傳染病的戰略後盾。

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國衛院提及，國家感染性疾病戰略平台資源庫的興建受到產政研醫各界的關注與期盼，籌備期間持續與各領域的專家委員密集溝通研商，在今年前後分別成為世界與亞洲生物資源聯盟的會員，與國內外資源庫建立合作機制，引進管理模式及進口國內不易取得之重要病原體，以確保戰略平台資源庫有永續經營的量能，協助提升我國在生物醫學技術的發展。

國衛院也說，為了未來在新興傳染病疫情爆發時能更迅速制定有效的防範政策及提供檢測方法、藥物與疫苗的研發參考，國衛院著手建置戰略平台資源庫，在疫情期間，協助收集國內傳染性檢體、病原體與其衍生物，進行分析與分讓。在平時，戰略平台資源庫對重要病原體執行特性分析、抗藥機制與基因型等研究，完整保留具代表性病原株，建立各種標準品供產學研醫各界發展新型藥物及治療方法，並提供病原體基因定序、動物攻毒試驗等技術服務。

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