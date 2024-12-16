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健康網》半夜經常抽筋痛醒？ 醫授4招改善：可吃1種菜

2024/12/16 18:50

醫師指出，吃含鉀食物也能降低半夜抽筋痛醒的機率，像是菠菜，它能幫助調節肌肉收縮；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，吃含鉀食物也能降低半夜抽筋痛醒的機率，像是菠菜，它能幫助調節肌肉收縮；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕半夜腳抽筋痛到醒來，翻來覆去許久才能舒緩？板橋原力復健診所主治醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，雖然腳抽筋不是什麼嚴重的問題，但痛起來確實要人命。他提供4個改善方法，保持下肢溫暖；補充水分與電解質，也可以吃含鉀的食物，如菠菜，能幫助調節肌肉收縮；適當的腿部伸展；調整睡姿等。

4招改善抽筋疼痛 可吃這2種食物

●保持下肢溫暖：冬天低溫容易讓血管收縮，進而引發腳抽筋。建議冬天在睡覺的時候，也要穿上保暖的厚襪子，確保雙腳不受寒冷刺激，也可以放個熱水袋在腳邊，保持腳部溫暖。另外，冬天一定要穿拖鞋，避免長時間接觸冰冷地板。

●補充水分與電解質：南部冬天天氣非常乾燥，很多人因為不覺得口渴，反而忽略喝水，導致體內電解質失衡，因此強調，每天至少要喝1500c.c.的水，也可以補充含電解質的飲料，有助於平衡體內鈉、鉀、鈣和鎂等礦物質。當然，也可以多吃含鉀的食物，像是冬天盛產的菠菜，能幫助調節肌肉收縮；富含鎂的食物，如杏仁、腰果等堅果類，也是有效的選擇。

●進行適當的腿部伸展運動：運動不足會導致肌肉僵硬，加劇腳抽筋的風險，適當的伸展運動可以放鬆肌肉，減少抽筋的機率。可將1隻腳放在椅子上，身體向前傾，保持10-15秒，左右腿交替進行；或是坐在椅子上，用腳趾抓住毛巾或地毯，每次3分鐘，有助於增加腳部靈活性；也可以坐在床邊，將腳踝順時針與逆時針各轉10圈，促進血液循環。

●調整睡姿與習慣：不正確的睡姿可能會壓迫腿部神經，增加抽筋的風險。建議睡前將雙腳墊高，用枕頭支撐，有助於減少血液滯留。另外，要避免睡前長時間蜷縮，應讓腳部處於自然放鬆的狀態，也可以在睡前用熱水泡腳10-15分鐘，促進血液循環，減少抽筋風險。

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