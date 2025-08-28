世衛延長M痘公衛緊急狀態 我國增3本土病例

疾管署副署長曾淑慧宣布國內新增3例本土M痘。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生組織（WHO）宣告將M痘疫情的「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」狀態再延長1年，我國今（28日）也宣布，本（8）月新增3例本土M痘，為20至40多歲男性，提醒6至10月為M痘病例數較高的期間，民眾要做好防護措施，具風險行為者應儘速完成2劑M痘疫苗接種。

疾管署副署長曾淑慧表示，新增3例本土M痘分布於北部1例及中部2例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。

曾淑慧說明，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今（2025）年8月27日累計確診483例病例，包含451例本土及32例境外移入，其中今年累積27例本土及4例境外移入，境外移入分別為中國2例、香港及泰國各1例。

曾淑慧指出，今年5至8月的M痘病例，分別為3例、7例、11例、3例，雖然較去（2024）年同期減少，但社區疫情傳播風險仍持續，會繼續監測，也提醒接種疫苗為預防M痘感染最有效的方式，打1劑保護力約4成至8成，完成2劑則可高達9成。

疾管署統計，截至今年8月24日，已有10萬1515人接種1劑M痘疫苗，其中7萬189人完成2劑疫苗接種，顯示仍有3萬1326人待打第2劑。

疾管署也呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

