健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

最新研究警訊！內臟脂肪加速心臟老化 BMI正常也難逃

2025/08/28 14:36

核磁共振（MRI）影像揭示兩種脂肪的分佈，圖中紅色部分為「內臟脂肪」，藍色為「皮下脂肪」。最新研究警告，囤積在器官周圍的內臟脂肪（紅）是加速心臟老化的元凶，其危害遠大於皮下脂肪（藍）。（圖取自AMRA Medical）

核磁共振（MRI）影像揭示兩種脂肪的分佈,圖中紅色部分為「內臟脂肪」,藍色為「皮下脂肪」。最新研究警告,囤積在器官周圍的內臟脂肪(紅)是加速心臟老化的元凶,其危害遠大於皮下脂肪(藍)。(圖取自AMRA Medical)

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，一篇發表於權威期刊《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）的最新大型研究發出警訊，指出囤積在腹腔、包圍器官的「內臟脂肪」，是導致心臟加速老化的關鍵元凶；與此同時，研究也發現女性囤積在臀部與大腿的脂肪，反而可能對心臟具有保護作用。

這項由英國醫學研究委員會（MRC）科學家主導的研究，利用了「英國生物樣本庫」（UK Biobank）中超過2萬1000名參與者的數據。團隊採用先進的全身影像掃描技術，並透過人工智慧（AI）分析心臟與血管影像，藉此評估出每個人的「心臟年齡」，並與其真實年齡進行比對。

AI透視「心臟年齡」 揭隱形脂肪危害

研究結果明確指出，較高的內臟脂肪量，與心臟加速老化有顯著關聯。這種深藏在腹腔內的脂肪從外表無法直接看出，即便有些人體重正常、身體質量指數（BMI）落在標準範圍，體內仍可能存有大量的內臟脂肪。科學家在血液檢測中發現，內臟脂肪與體內發炎指數升高有關，這被認為是導致器官提早老化的潛在原因。

研究也凸顯了顯著的性別差異。脂肪集中於腹部的「蘋果型」身材，在男性身上是預測心臟提早老化的重要指標。相反地，天生傾向將脂肪儲存在臀部與大腿的「梨形」身材，在女性身上則顯示出對抗心臟老化的保護效果。科學家推測，這可能與荷爾蒙有關，停經前婦女體內較高的雌激素水平，與較緩慢的心臟老化速度有關。

專家警告：BMI非可靠指標 脂肪位置是關鍵

研究領導者奧雷根（Declan O’Regan）教授強調：「我們的研究證實，身體質量指數（BMI）不是預測心臟年齡的好方法，這凸顯了了解脂肪儲存『位置』的重要性，而非僅僅是總體重。」

他指出，即使是體態健美的人，體內的隱形脂肪仍可能造成危害。未來團隊計畫研究GLP-1抑制劑（如Ozempic）等藥物，是否不僅能改善肥胖，更能針對內臟脂肪的老化效應產生作用。

