健康網》鄭佩佩媳婦乳腺癌擴散 醫：乳房有腫塊要警覺

已故女星鄭佩佩的媳婦乳腺癌擴散，引發親友關心。（資料照）

已故女星鄭佩佩的小兒子原和玉，其外籍妻子Andrea在2年多前確診乳腺癌，她已與癌症搏鬥超過18個月，近期發起募款治療基金。根據衛生福利部南投醫院衛教資料指出，乳房腫塊是乳癌最重要的臨床表徵，雖然大部份的乳房腫瘤均是良性的，但摸到任何乳房腫瘤最好進一步到醫院檢查，分辨良性與惡性。

原和玉近期在社群媒體向關心他的粉絲好友透露，自己人生迎來了無數的挑戰，先是當了爸爸，又失去了摯愛的母親，再遇到親愛的太太罹患乳腺癌，他的太太此刻正積極地與癌症搏鬥中。他在IG表示，「我們正處於Andrea健康的十字路口。我們仍然相信她可以康復，並竭盡所能幫助她痊癒。」

乳癌的症狀

乳癌有那些主要症狀？根據衛福部南投醫院衛教資料指出，當出現以下症狀應儘速接受檢查，切勿耽誤治療，包括：無痛性乳房腫塊；乳頭凹陷；乳頭異樣分泌物，尤其是帶血分泌物；乳房外型改變，局部凹陷或凸出；乳房皮膚有橘皮樣變化，紅腫或潰爛；腫大的腋下淋巴腺。

根據衛生福利部南投醫院衛教資料提醒，無痛性乳房腫塊、乳頭凹陷等都是乳癌主要症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

什麼人容易得乳癌？

乳癌的高危險因子，南投醫院分述如下：

1.初經早於12歲，停經晚於55歲的婦女。

2.有乳癌患者之家庭，尤其母親或姊妹患有此病者。

3.從未生育者或30歲以後才生第1胎者，也有較大的罹癌可能。

4.一側乳房罹患者。

5.乳房有增生病灶者。

6.卵巢癌及子宮內膜癌患者。

7.停經後肥胖者。

8.胸部曾大量接受過放射線照射者。

9.重度喝酒者。

10.攝取高脂肪、高熱量食物的婦女。

11.口服避孕藥及停經後補充荷爾蒙者。

南投醫院說明，由於90％以上的乳癌病患都是病人自己發現的，因此婦女每個月經期過後1週內，做1次「乳房自我檢查」。若經期不規則或停經後婦女，則可固定每月同一天檢查。90％乳房腫塊或疼痛皆非乳癌，乳房腫塊是乳癌最重要的臨床表徵，雖然大部份的乳房腫瘤均是良性的，但摸到任何乳房腫瘤均應進一步就醫，分辨良性與惡性。

有關乳癌的診斷和治療，南投醫院指出，乳癌的診斷方法外科醫師通常用視診、觸診就可判斷腫瘤是良性或惡性，必要時安排進一步檢查，包括乳房攝影、超音波檢查及細針抽取細胞穿刺切片檢查。乳房攝影一般適用於年齡較大的婦女，超音波檢查適用於較年輕的婦女。

