高雄陽光男罹糖尿病多天尿不出 腹膜透析助找回自由

〔記者黃良傑／高雄報導〕54歲的黃先生罹患糖尿病逾20年，2年前腎功能開始惡化，半年前驚覺自己有數日沒有小便過，就醫才發現腎絲球過濾率僅剩個位數。原採血液透析治療，但感覺生活不便，高雄長庚評估後改用腹膜透析，採局部麻醉的經皮植管，上班、旅遊不再受到影響。

黃姓病友表示，當時手、腳與臉部都嚴重水腫，即便吃了利尿劑仍絲毫不見好轉，整個人宛如「米其林寶寶」，全身水腫累積多達1萬毫升以上的水，體重也從52公斤瞬間增加到72公斤。得知要面對洗腎，熱愛騎單車、拍飛機、聽音樂會的他只好配合醫療模式，一週需3天躺在醫院，工作、生活大亂。

長庚主治醫師鄭本忠評估後，建議他可採「腹膜透析」治療，便可自行在家裡洗腎，醫院也以「腎科經皮植管」取代傳統外科植管，只需局部麻醉、免住院，包括手術等待時間、開始透析時間，都較傳統外科植管所需時間短。

腹膜透析需要一條長期留置的導管，讓透析液可以進入並排出腹腔，利用腹膜作為過濾膜清除體內廢物和多餘水分，腎科經皮植管則是一種微創方法，病人在局部麻醉下，於肚臍下或下腹適當位置創造1-2公分的小切口，以穿刺針進入腹腔，搭配超音波輔助確定位置，即可透過導絲與擴張器將腹膜透析導管引入腹腔，完成植管。

長庚腎臟科主任李文欽說，台灣末期腎臟病發生率高居全球首位，透析盛行率更是居高不下，根據健保署資料，目前​​每年約有9萬人接受透析治療，但選擇腹膜透析者僅約6千多人，目前全台有9成洗腎病友仰賴院內洗腎，但實際上，居家腹膜透析不僅成本效益高，更能提升腎友生活品質，只要在家裡就能透過全自動腹膜透析機，夜間睡覺時同時進行透析治療，不影響原有白天工作與日常活動。

