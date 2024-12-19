健康網》斷崖降溫易猝死！ 醫示警5族群：別輕忽「小病」

醫師提醒，斷崖式冷凍天氣氣溫驟降，容易增加猝死風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷氣團接力，各地冷颼颼，甚至導致體感溫度降至個位數！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，除了本身患有心血管疾病外，患癌症、呼吸疾病、腸胃疾病、新陳代謝疾病，也容易因斷崖式冷凍天氣，氣溫驟降，造成猝死，例如冬天感冒導致肺炎，喘不過來，引發心臟負擔，心律不整易發生，導致猝死！

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，斷崖式冷凍天氣為1種極端天氣現象，特點是在極短的時間內，氣溫迅速下降至極低的溫度，導致極端寒冷的環境。這種現象通常伴隨「溫差驟變」，氣溫可能在數小時內急降10°C以上，對人體適應能力構成嚴峻挑戰；再者可能有「強烈寒流」，並對該地造成「持續性影響」，寒冷持續數天至數週，加劇影響健康。

請繼續往下閱讀...

4原因導致斷崖式冷凍天氣易猝死

為何斷崖式冷凍特別容易影響健康？黃軒提及，人體在極低溫環境下，會面臨多重生理挑戰。斷崖式冷凍會使外周血管收縮，心臟負荷增加，導致血壓升高。長期暴露恐引發低體溫併發症，甚至導致心律不整和心臟驟停。許多研究報告都顯示，斷崖式冷凍天氣與中風和心血管事件的發生，有密切相關。4原因導致此時易發生猝死：

●太冷了：在又冷，又乾的季節，個人身體沒有保暖，房間沒有持續保暖，冷空氣使身體內血栓形成風險增加，往頭塞住腦血管，就是中風、往心臟塞住，就是心肌梗塞。

●冷熱溫差變化，反覆發生：當溫差愈大，死亡率愈高，且從溫差大於5°C以上開始，愈來愈危險。更何況斷崖式冷凍溫差驟變，氣溫會在數小時內急降10°C以上，更對身體構成嚴峻挑戰。

●容易群聚感染：太冷了，大家都不出門！這段時間，家人聚在一起，不會再戴口罩，不能保持安全距離，就容易透過飛沫傳播感染。

●延誤就醫：外面太冷了，就會硬撐在家裡，延誤疾病治療的黃金時間！待到心跳停止，叫不起床或忽然昏迷在地，才叫救護車，已經延誤就醫的時機了！

醫師建議，天氣寒冷時，穿著多層衣物，保護身體核心部位，如頭部、頸部及四肢；圖為情境照。（圖取自freepik）

面對斷崖式冷凍天氣 做好4措施

●及時增添保暖措施：穿著多層衣物，保護身體核心部位，如頭部、頸部及四肢。

●避免劇烈溫差：減少進出寒冷環境的頻率，確保室內溫度穩定，特別是在寒流來臨期間。

●關注高危人群：特別是年長者、慢性病患者以及低收入家庭，確保他們有足夠的取暖資源和健康監測。

●提高公共應急能力：政府應迅速發布天氣警報，設置臨時避寒中心，並教育公眾如何應對極端天氣。

醫師表示，天氣太冷了，家人聚在一起，不會再戴口罩，不能保持安全距離，就容易透過飛沫傳播感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法