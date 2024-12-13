健康網》加工食品都不好？專家曝「4類別」猜鮮奶是哪類

醫師舉例，白米、鮮奶、洗選蛋、研磨咖啡等食物，屬於未加工或低加工食物；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕加工食品都不好嗎？林口長庚風濕過敏免疫科在臉書專頁發文表示，說到「加工食品」多數人會想到泡麵、零食、罐頭等，但其實常見的食物，都有不同程度的「加工」。國際NOVA食品分類（Nova food classification），依照食品加工的性質、程度和目的，分成未加工或低加工食物、經加工的烹調原料、加工食品、超加工食品4類別，舉例來說，鮮奶屬未加工或低加工食物。

加工食品分4種

●未加工或低加工食物：乾燥蔬菜、急凍海鮮、白米、鮮奶、洗選蛋、研磨咖啡等。

請繼續往下閱讀...

●經加工的烹調原料：油、糖、鹽、醋、麵粉等。

●加工食品：第1類食物及第2類原料的組合，經過簡單的加工所製造的食品。如麵包、罐頭、果醋、起司等。

●超加工食品：包含多種化學香料、防腐劑、甜味劑、色素等食品添加物。如含糖飲料、熱狗、蛋糕、餅乾等。

醫師表示，超加工食品中含有多種化學香料、防腐劑、甜味劑、色素等食品添加物；示意圖。（圖取自freepik）

小提醒

醫師表示，儘管無法不接觸到加工食品，但可以選擇對自己更好的食品。若發現成分表上有許多看不懂的成分，就應慎選且減少攝取。並非所有加工食品都不好，但超加工食品少吃為妙！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法