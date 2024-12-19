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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》北部校園傳百日咳群聚 一文認識百日咳

2024/12/19 18:47

北部有校園傳出百日咳群聚感染。（圖取自PhotoAC）

北部有校園傳出百日咳群聚感染。（圖取自PhotoAC）

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北部校園爆發百日咳群聚 接觸者30人監測至1月7日

健康網》南韓百日咳病例破3萬 1嬰兒不幸過世

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕北部傳出百日咳的校園群聚，疾管署表示，新增2例百日咳是2名12歲男童，為北部一起校園群聚案件，已匡列接觸者共30人尚無疑似症狀，校園健康監測將持續到明（2025）年1月7日。同時今（2024）年累計30例百日咳，為近4年同期新高。

在更久以前的11月，南韓的百日咳病例急速增加，並且傳出一名嬰兒因百日咳過世。疾管署說明，全球多國出現百日咳疫情上升且趨勢嚴峻，其中中國自去（2023）年底疫情上升，今年5月報告高達9.7萬例，往年不超過5千例，目前疫情已稍緩至單月1萬餘例規模；南韓今年累計報告3萬餘例，遠高於往年水平，單年不超過千例，目前疫情仍處高峰；日本疫情自年初起持續升高，惟尚低於新冠疫情前規模；亞洲以外，南太平洋澳洲今年已累計3萬例，趨近2011年之歷史高峰，美國及歐洲之法國、捷克、西班牙等國疫情亦遠高於往年。

《自由健康網》為各位統整百日咳的傳染途徑與預防方式。

為什麼會罹患百日咳？是如何傳染的？

衛福部疾管署表示，主要是由飛沫傳染，在普遍施打疫苗的環境下，病菌經常由兄弟姊妹或父母帶回家散播給年齡較小的小孩。

百日咳的症狀有哪些？

台北市衛生局表示，百日咳的症狀有：

1. 初期為黏膜期，此時傳染強但症狀不明顯，只有輕微咳嗽等類似感冒症狀。持續1–2週後症狀演進為陣發性咳嗽，此時傳染力逐漸降低，但咳嗽或哮喘仍可持續1–2個月或更長。

2. 鼻炎症狀改善後，開始一陣、一陣乾咳，進入陣發期。咳嗽的頻率增加，也咳得越來越嚴重，可持續幾天到幾週，時常因咳嗽咳到整個臉漲紅，造成舌頭眼睛凸出及流淚，可聽到哮喘（whoop）。

3. 最後進入恢復期，此時已不具傳染力，咳嗽逐漸減少且較不嚴重，可能持續咳嗽2–3週後痊癒。

4. 接種過疫苗的孩童三個時期的時間可能會縮短。大人則沒有明顯三個時期。

百日咳的高風險族群有哪些？

疾管署表示，百日咳好發於五歲以下幼童，而六個月的嬰兒是併發症與死亡高危險群。其他年齡層亦具有可感染性，只是症狀輕微或不明顯， 常被忽略而未就醫，進而傳染給家中免疫力較差的嬰幼兒。

如何預防百日咳？

疾管署表示，接種疫苗是有效的預防百日咳方式。疾管署建議，女性每次懷孕應自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28到36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒；若懷孕時未接種，則應於生產後立即接種。另其他嬰兒照顧者亦建議自費接種1劑Tdap疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。

其他預防方式，疾管署說明，應儘量避免出入人潮擁擠之公共場所，擔心被感染的易感族群可戴口罩，並勤洗手，避免以手碰觸口鼻等黏膜處。避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區。

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