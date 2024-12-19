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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

北部校園爆發百日咳群聚 接觸者30人監測至1月7日

2024/12/19 11:48

疾管署副署長曾淑慧表示，此次發生百日咳群聚的校園健康監測，預計將持續到明（2025）年1月7日。（資料照，記者林惠琴攝）

疾管署副署長曾淑慧表示，此次發生百日咳群聚的校園健康監測，預計將持續到明（2025）年1月7日。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（19）日公布新增2例百日咳，為北部一起校園群聚案件，是2名在班上座位前後的12歲男童，已匡列接觸者共30人尚無疑似症狀，校園健康監測將持續到明（2025）年1月7日。今年累計30例百日咳，為近4年同期新高。

疾管署副署長曾淑慧表示，此次百日咳群聚的指標個案為12歲男童，11月30日起陸續出現發燒、咳嗽有痰、食慾及活動力下降等情形，12月9日因症狀未改善再次就醫，經採檢通報後於12月12日確診。

曾淑慧指出，衛生單位進行疫情調查及接觸者匡列，其中家庭接觸者共3人均無症狀，已進行預防性投藥，另同校密切接觸者16人，1名座位在指標個案前面的同學，出現咳嗽症狀，經採檢後於12月17日也判定確診，校園健康監測預計將持續到明年1月7日。

根據疾管署統計，今年累計30例百日咳，包含6起為家庭或學校關聯群聚，其中29例為本土病例，1例為境外移入，病例數為2019年以來同期最高、與2019年並列，2019年至2023年同期病例數分別為30、5、0、2、0例，每年累計病例數介於0至32例，以3個月（含）以下嬰兒占51%為多，其次為20歲以上占36%。

疾管署指出，多國出現百日咳疫情上升且趨勢嚴峻，其中中國疫情去（2023）年底上升，今年5月報告高達9.7萬例，往年不超過5千例，但目前已稍緩至單月1萬餘例；韓國今年累計報告3萬餘例，遠高於往年不超過千例的水準，疫情仍處高峰；日本疫情自年初起持續升高，但尚低於新冠前規模；亞洲以外，南太平洋澳洲今年已累計3萬例，趨近2011年的歷史高峰，美國及歐洲的法國、捷克、西班牙等國疫情亦遠高於往年。

疾管署強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗。提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

另外，疾管署也建議，女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並於懷孕第28至36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，嬰兒照顧者也可考慮自費接種1劑Tdap疫苗。

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