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健康 > 名人健康事

健康網》雪碧跌倒「肋骨插內臟」險送命？醫：離鬼門關很遠

2024/12/13 14:59

雪碧在IG限時動態分享受傷經歷。（翻攝自IG）

雪碧在IG限時動態分享受傷經歷。（翻攝自IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網紅「情色教主」雪碧（方祺媛）近日在社群平台分享自己夜晚在浴室，因為失去意識摔倒，跌斷兩根肋骨。醫師替她打了止痛針後要她多休息。雪碧驚呼「鬼門關前走一遭。」不過有醫師認為，以她的文字推測，這傷勢「離鬼門關還很遠」。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文表示，「肋骨斷掉是事實，比整型還痛也可以是事實」。但是「鬼門關又繞一圈」就是浮誇了。陳志金強調，身為鬼門關前的「守門員」雪碧離鬼門關還很遠，連靠近都沒有！

陳志金強調，真的覺得人生跑馬燈已經在跑，此刻，不要急著「寫遺囑」，那個一點都不重要，重要的是：立刻撥打119求救；更不應該等到「隔天下午」才去就醫。右肋骨斷裂當然有可能「插到內臟」，造成氣胸、血胸、肝臟出血，有可能會有生命危險。「但是，不會那麼好康，讓你可以等到隔天下午再就醫，醫生也不會只有照X光而已。」

最後陳志金強調，「讓民眾知道真正的醫療情況、正確的就醫觀念、真實的描述，就是我們的責任。」

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