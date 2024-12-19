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健康 > 杏林動態

健康網》全球前2％頂尖科學家 長庚醫院112人入榜！

2024/12/19 19:19

長庚醫院於13日舉辦體系入榜「全球前2%頂尖科學家榜單」頒獎典禮。（長庚醫院提供）

長庚醫院於13日舉辦體系入榜「全球前2%頂尖科學家榜單」頒獎典禮。（長庚醫院提供）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國史丹佛大學專家團隊今（2024）年9月發布「全球前2%頂尖科學家榜單」，長庚醫療體系高達112人入榜，並於本（12）月13日舉辦頒獎典禮。長庚決策委員會主任委員程文俊表示，長庚將持續強化與國際學術與業界的合作，拓展研究領域，並積極投入新技術的開發與應用，期提供更先進、優質醫療服務。

2024全球前2%頂尖科學家榜單分為「終身科學影響力排行榜」（1960-2023）及「2023年度科學影響力排行榜」，主要是衡量學者長期及近期的研究影響力，從1,025萬名科學家中遴選出世界排名前2%的頂尖科學家，涵蓋22個主學科和174個子領域。長庚醫療體系共112人入榜，包含2023年度科學影響力排行榜64人、終身科學影響力排行榜48人。

長庚醫院指出，醫療團隊在不同研究領域展現創新研究思維，舉例來說，致力於手術技術的創新，深入探討硬化肝的再生機制，開發「經陰道自然孔道手術」，研發「多種腳趾移植至手方法、腓骨骨皮瓣」及「唇腭裂治療技術」等顯微重建手術。睡眠研究團隊亦創建「複合式氣道減重手術」，有效改善睡眠呼吸中止及肥胖，降低心、腦血管疾病風險。

在兒童醫學領域上，長庚研究團隊積極改善兒童氣喘與過敏疾病，建立腸病毒感染、社區性肺炎、急性腸胃炎等疾病的治療指引；針對小兒視網膜病變及早產兒視網膜病變，制定國際早產兒視網膜病變準則，並提出中等光線戶外活動對預防近視的重要性，成功反轉台灣學童近視率，降低兒童及青少年高度近視的比率，維護新生兒及兒童的生命健康。

長庚研究團隊也在肝炎及肝癌領域取得成果，如制定亞太區及台灣B肝治療指引，推動抗HBV口服藥停藥策略，並首度提出、命名慢性B型肝炎自然病程3階段：免疫耐受、免疫清除和免疫控制，這一發現已被列入醫學教科書。針對C型肝炎，長庚醫院參與繪製鄉鎮別C肝風險地圖，通過篩檢找到9成的C肝病人，為台灣C型肝炎的根除奠定基礎。

此外，長庚醫深入探討硬化肝的再生機制和肝癌相關的病毒突變與基因，執行活體肝臟移植、雙活體肝移植、分肝手術等，提供治療與衛生公共政策。

在智慧醫療上，長庚團隊透過大數據應用分析，發展人工智慧（AI）、數據科學、實證醫學等研究領域，深入探討不同藥物對病人治療效果的影響、疾病流行病學、治療預測風險等，為臨床醫療提供強而有力的數據支持或輔助治療之AI工具。

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